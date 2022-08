“Aiutatemi a ritrovarlo”: il disperato appello di Ilary Blasi in vacanza. Non è un momento facile per la conduttrice dell’Isola dei Famosi

L’ex compagna di Francesco Totti ha perso il suo gatto nella casa di Sabaudia, dove è solita trascorrere le sue vacanze. Il suo appello ha commosso tutti i fan, che stanno provando a darle una mano.

Di sicuro non è un momento semplice per Ilary Blasi, che sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza prima di rituffarsi nel lavoro televisivo. La conduttrice di Mediaset quest’anno ha deciso di andare prima in Tanzania, in compagnia dei figli e poi di rifugiarsi a Sabaudia, nella casa di famiglia sul litorale laziale. Adesso si è spostata in Croazia, per un ulteriore viaggio in questa torrida estate 2022. C’è però un aspetto che la sta turbando in particolar modo. Proprio a Sabaudia, infatti, si è smarrito il suo gatto Alfio, amatissimo anche dai suoi bambini. Per rimediare a questo problema, Ilary ha lanciato un appello sul profilo Instagram, sperando che qualcuno possa darle una mano. Si tratta di un Sphynx, a cui è molto legata da tanti anni.

La zona in cui si sarebbe smarrito è il lungomare di Sabaudia, come riportato dalla diretta interessata. Proprio nella casa del litorale laziale c’è oggi Francesco Totti, che ha preso il posto dell’ex compagna quando lei è partita per la Croazia.

Ilary Blasi, un problema le sta rovinando le vacanze: si è smarrito il suo gatto a Sabaudia

Con la Blasi c’è anche la figlia più piccola, Isabel. Il clima attorno alla coppia non è troppo sereno, considerando che secondo alcuni rumors tra i due ci sarebbe stato un ulteriore scontro per le notizie uscite su Noemi Bocchi.

Tornando all’annuncio su Instagram di Ilary si legge:

“Aiutatemi a ritrovare Alfio il mio gatto Sphynx, si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia”.

Il numero di telefono che è stato allegato al post riporta il prefisso di Milano, visto che sembra corrispondere all’agenzia Notoria, che da qualche tempo si occupa della sua immagine.

La passione dell’ex letterina per gli animali è ben nota dai suoi fan. Oltre ad Alfio possiede anche un altro gatto, Donna Paola, sempre di razza Canadian Sphynx. Proprio quest’ultima fu protagonista di uno scherzo che fece il giro del web, in cui la Blasi faceva credere al marito che una donna di casa era incinta, ma ovviamente si riferiva al pelosetto. La faccia di Totti fu davvero troppo simpatica.