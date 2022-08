WhatsApp, altra novità in arrivo: svolta per messaggi e chat di gruppo

Continuano ad arrivare aggiornamenti e novità importanti su WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea molto amata

L’applicazione più utilizzata e più approvata al mondo per inviare e ricevere messaggi istantanei è ovviamente WhatsApp. Uno strumento che da anni è sinonimo di convenienza e di rapidità di comunicazione.

Gli sviluppatori di Meta, ovvero la compagnia che gestisce il provider WhatsApp, stanno continuando a lavorare e ad inserire nuove funzionalità nella nota app, così da renderla sempre efficiente ed aggiornata, nonostante aumentino i competitor in questo ambito.

Una delle prossime funzionalità in arrivo riguarda proprio l’invio dei messaggi. Pare che Meta stia lavorando alla possibilità di aggiungere le immagini del profilo all’interno delle chat di gruppo. Una funzione simile a quella di iMessage con la speranza sia di rendere le conversazioni più personali sia di consentire agli utenti di tenere traccia meglio di chi stanno parlando.

Non solo le immagini del profilo: in arrivo nuove opzioni per le chat di WhatsApp

Questa novità non è ancora pronta ad essere lanciata su larga scala, ma è già reperibile sulla versione di WhatsApp per iOS beta 22.18.0.72. Un piccolo assaggio per valutare i miglioramenti riguardanti ai messaggi in chat di gruppo.

Dunque in una versione prossima dell’app, le immagini del profilo di altre persone che partecipano alla chat di gruppo verranno visualizzate accanto a tutti i messaggi in arrivo nei gruppi. Un segno di riconoscimento che faciliterà la comunicazione e la renderà più esplicativa.

Non solo le immagini nei gruppi. Altra svolta in arrivo su WhatsApp grazie all’idea di lanciare i sondaggi all’interno delle chat di gruppo. Ma anche altre funzionalità interessanti, come la possibilità di avere una chat audio con un numero maggiore di utenti e una nuova sezione Community.

Infine un’altra grossa novità. La possibilità di ripristinare dei messaggi cancellati dalle chat di WhatsApp, sia individuali che di gruppo. Una funzione ripristino che è al vaglio degli sviluppatori, così come una maggiore gestione dei gruppi da parte degli amministratori, i quali avranno la possibilità di eliminare un messaggio anche non scritto da loro stessi.