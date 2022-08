Un Posto al Sole, arrivano conferme: l’amato personaggio uscirà di scena

Arrivano indiscrezioni che confermerebbero come uno dei personaggi più apprezzati della soap opera Un Posto al Sole sia in uscita

Mancano solo pochi giorni ed i fan di Un Posto al Sole potranno tornare ad esultare. Infatti da lunedì 29 agosto riprenderà la tanto acclamata soap opera di Rai Tre, nel suo consueto orario dell’access prime time.

Nell’ultima puntata di Upas, andata in onda lo scorso 12 agosto, si verificato un colpo di scena. Un avvenimento che non è stato ancora chiarito e che sta tenendo col fiato sospeso tutti gli amanti della serie napoletana.

Infatti Un Posto al Sole prima della pausa agostana si è concluso con l’efferato gesto del malvivente Lello Valsano, il quale ha sparato dei colpi d’arma da fuoco in direzione di Viola Bruni e della giovane Susanna Picardi.

La scena si è conclusa senza far sapere agli spettatori se le due donne (o anche solo una di loro) siano state colpite dai colpi di pistola di Valsano.

Indizi sul colpo di scena di Un Posto al Sole: il personaggio rischia di morire

Il dilemma affligge gli appassionati di Un Posto al Sole. Lunedì prossimo, quando riprenderanno le nuove puntate della soap opera, si scoprirà finalmente quale effetto ha avuto il brutale gesto di Valsano.

Intanto fioccano le indiscrezioni. Non vi sono annunci o retroscena ufficiali dal cast di Upas, che sta tenendo il massimo riserbo su questo colpo di scena clamoroso. Anche se voci vicine alla soap confermano come il personaggio di Viola (interpretata da Ilenia Lazzarin) farà sicuramente parte del cast anche da settembre in poi.

Dunque Viola ed il marito, il magistrato Eugenio Nicotera, dovrebbero non essere colpiti o feriti dalla rabbia di Lello Valsano. A rischiare di più dunque sarebbe il personaggio di Susanna, la giovane donna alle prese con il praticantato in magistratura.

Non è affatto da escludere che la vittima dei colpi d’arma da fuoco possa essere proprio Susanna. La quale lo scorso anno è già stata ricoverata in ospedale per via di un’aggressione misteriosa che l’aveva persino mandata in coma.

Per non essere ripetitivi, gli sceneggiatori di Un Posto al Sole potrebbero ricorrere ad una soluzione davvero scioccante: ovvero l’addio al personaggio di Susanna Picardi, addirittura ferita a morte nell’ultima scena vista. Una scelta che farebbe scalpore, visto che la ragazza ha già in programma future nozze col compagno Niko Poggi.