Tim accontenta i suoi clienti, offerta imperdibile: accadrà tra poche ore. Una bellissima novità in arrivo per tutti gli utenti

Dal 29 agosto sono in rampa di lancio le nuove offerte dell’azienda di telefonia italiana. Si parte addirittura da piani a 4.99 euro al mese, per essere all’altezza della concorrenza low cost.

Dopo la lunga estate che stiamo vivendo è il momento di pensare a quello che verrà nel periodo autunnale. Non è solo un auspicio dal punto di vista meteorologico, dopo mesi di caldo estremo, ma di aspetti legati al mercato. Il mondo della telefonia è come sempre in grande fermento e le offerte non mancano nemmeno a fine agosto. Nel caso specifico oggi parliamo di quanto programmato dalla TIM primo operatore italiano, pronto a stupire i propri utenti. Si perchè a partire dal 29 agosto 2022, l’ex Telecom lancerà delle nuove offerte davvero imperdibili, per abbondati di vecchia data e nuovi arrivati. Terminerà la promozione “balneare” di Supergiga Raddoppia, ne arriveranno di altre davvero interessanti. Tra queste non la Supergiga Pack Famiglia a 19,99 euro, che per 3 mesi sarà chiusa in commercializzazione. Ci sarà invece la confermata Supergiga Famiglia a 5,99 euro ogni 30 giorni.

Tim accontenta i suoi clienti, nuove offerte dal 29 agosto: tutti i dettagli

Entrando nello specifico possiamo notare come dal 29 agosto 2022 i clienti TIM potranno accedere alle offerte nuove zecca di Supergiga 50 e Supergiga 100, da 9,99 euro al mese. L’offerta Supergiga 50 è composta da 50 Giga al mese di traffico internet mobile a velocità del 4G, fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload, a 9,99 euro al mese con costo di attivazione di 5 euro.

L’altra, la Supergiga 100, ancora più abbondante, prevede invece 100 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 5G a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 14,99 euro ogni 30 giorni con un costo di attivazione di 5 euro. La promozione Supergiga Famiglia con la promo convergente Tim Unica prevede ogni mese un piano di “Giga illimitati” di traffico internet mobile, con accesso anche al 5G, a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 5,99 euro al mese con addebito direttamente nella fattura TIM di rete fissa. Anche qui viene previsto un costo di attivazione di 5 euro.

Se viene cancellato il proprio piano TIM Home, per la rete fissa, automaticamente si interrompe anche la Supergiga Famiglia.