Sei sorelle anticipazioni, una delle protagoniste rischia di morire: panico tra i fan

Mancano ancora poche puntate al termine della soap opera Sei Sorelle. Infatti la fiction ha sostituito ‘Il Paradiso delle Signore’ durante la stagione estiva: scopriamo tutte le anticipazioni riguardanti le prossime puntate.

Sono rimaste pochissime puntate della soap opera ‘Sei Sorelle‘, prima che la soap passerà nuovamente il testimone a ‘Il Paradiso delle Signore‘. Stando alle ultime anticipazioni, quindi, non mancheranno degli incredibili colpi di scena e dei risvolti spaventosi a causa con una violenta epidemia di vaiolo che si abbatterà sulla vita dei protagonisti. Come si apprende dagli spoiler sui prossimi episodi si apprende che un’operaria della fabbrica morirà improvvisamente. A capire che la morte è causata dal vaiolo sarà Cristobal.

Quindi l’intera fabbrica di tessuti sarà messa in quarantena ma i guai non saranno finiti qui perché più avanti prederà il virus anche una delle sei sorelle Silva. Infatti nei prossimi episodi vedremo che Francisca si ammalerà gravemente ed anche lei rischierà di perdere la vita. Nei prossimi episodi quindi capiremo quale sarà il destino della giovane e bella cantante. Andiamo quindi a vedere tutte le anticipazioni riguardanti gli episodi in onda la prossima settimana.

Sei Sorelle, tutta la fabbrica di tessuti in quarantena: le anticipazioni

Sono tantissime le anticipazioni riguardanti le puntate di Sei Sorelle fino al prossimo 2 settembre. Infatti stando alle indiscrezioni che circolano sui nuovi episodi della soap opera svelano che anche le altre sorelle Silva saranno alle prese con guai e problemi. Inoltre Adela sarà sorpresa del fatto che Mauro, una volta tornato da Londra, voglia ancora sposarla. Quindi il giovane è pronto a celebrare le nozze in pompa magna ma per la giovane ciò è impossibile per le sue condizioni economiche, per questo Adela entrerà in piena crisi.

Blanca non vorrà condividere la sua casa con la suocera e Rodolfo sarà intenzionato ad assecondarla causando un grave dolore alla madre. Allo stesso tempo Enrique e Antonia saranno costretti a chiedere un prestito a German per poter pagare delle inaspettate tasse. Vedremo poi Elisa chiedere aiuto per il suo debutto in società proprio a Donna Dolores ma farà questo all’insaputa delle sorelle. Nel frattempo Amalia dopo aver scoperto che Francisca è la bella Margherita, minaccerà di rivelare a tutti la verità. Queste sono tutte le anticipazioni sulle puntate di ‘Sei Sorelle’ fino al prossimo venerdì.