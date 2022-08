Il Paradiso delle signore, colpo di scena: questa novità non l’aveva prevista nessuno. Incredibile regalo da Rai 1 ai fan della soap italiana

Ci sono prodotti televisivi che entrano subito nel cuore del pubblico, anche perché sono promossi in modo capillare. E altri che invece hanno bisogno di più tempo per fidelizzare gli spettatori. Come nel caso de Il Paradiso delle signore, la soap mede in Italy che è stata la più bella sorpresa dell’ultima stagione televisiva.

La sesta stagione della soap opera trasmessa nel pomeridiano di Rai 1 è terminata con diversi colpi di scena a fine aprile, ma sappiamo che maggio il cast era già al lavoro. perché se in passato Il Paradiso delle signore è stato a rischio chiusura, con gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi due anni ha convinto tutti ad andare avanti.

Così i fan trattengono il fiato in attesa della prima puntata per la nuova stagione, programmata lunedì 12 settembre 2022. Ma la Rai ha deciso di preparare una sorpresa bellissima per tutti. Chiuderà prima del previsto le puntate di Sei Sorelle, che in estate ha sostituito PDS non con lo stesso successo. E così da lunedì 5 settembre fino al 9 settembre saranno trasmesse le repliche de Il paradiso delle signore 6. In particolare le ultime cinque puntate della passata stagione, in modo da riallacciare subito i fili con il passato.

Il Paradiso delle signore, colpo di scena: c’è una data da segnare subito

Sei Sorelle quindi andrà in onda fino al 2 settembre e poi gli episodi inediti saranno spostati su Rai Premium in prima serata il giovedì sera dalle 21.15. Al loro posto quindi torneranno le vicende della soap ambientata a Milano che stagione dopo stagione ha appassionato i fan nostrani.

Intanto sono uscite diverse anticipazioni sulla trama che al centro vedrà ancora una volta la sete di vendetta di Adelaide contro cui si batteranno Umberto e Vittorio. Ma i fan sono ansiosi anche di sapere cosa succederà tra Ludovica e Marcello, che stanno attraversando una fase di crisi, oppure ancora tra Salvo ed Anna.

Inoltre sono attesi i ritorni di personaggi amatissimi e di nuovi protagonisti. Ma non ci sarà, come qualcuno aveva ipotizzato nelle scorse settimane, il debutto di Alex Belli che almeno per ora sembra avere altri progetti.