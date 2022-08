Michelle Hunziker, decisione a sorpresa: reagisce così alla rottura con Angiolini

Fa ancora parlare di sé Michelle Hunziker, che non ha di certo vissuto un’estate felicissima, soprattutto per l’ultima relazione interrotta

Non attraversa certo un periodo facilissimo Michelle Hunziker. La showgirl svizzera, considerata una vera e propria certezza dal pubblico televisivo italiano, si sta destreggiando tra diverse situazioni scomode.

In primis la delusione per lo slittamento del suo programma Michelle Impossible, che sarebbe dovuto andare in onda su Canale 5 per altre tre puntate in autunno, invece Mediaset ha scelto di rinviarlo a data da destinarsi.

Poi le questioni sentimentali, di certo impegnative e non semplici. Dopo la storica rottura con Tomaso Trussardi, la Hunziker ha provato a rituffarsi in una appassionata storia con il chirurgo Giovanni Angiolini.

La love story tra i due non è durata che qualche mese. Dopo le effusioni vacanziere a giugno e luglio, Michelle Hunziker ha mollato Angiolini nel mese di agosto, per via di eventuali incomprensioni.

Michelle Hunziker dimentica gli amori passati e fugge a Disneyland Paris

Per reagire alle delusioni amorose, Michelle Hunziker ha preso una decisione saggia. Ovvero tuffarsi nell’affetto dei propri cari, in particolare delle sue figlie più piccole. La donna svizzera ha deciso di passare del tempo con Sole e Celeste, le bambine avute con Trussardi.

Le due piccole sono tornate qualche giorno fa dal periodo di vacanza con la famiglia del loro papà, per trascorrere così altre giornate di festa con mamma Michelle. La quale ha scelto una meta molto particolare ed apprezzata.

La Hunziker e le due figlie minori si sono lanciate nello splendore di Disneyland Paris, il famosissimo parco divertimenti di Parigi dedicato al mondo dei cartoni animati, forse il più amato dai bambini di tutto il mondo.

Michelle Hunziker ha testimoniato la partenza per Parigi sulle sue stories di Instagram, con una sorta di indovinello sia per le sue bimbe che per i suoi follower. Successivamente la donna svizzera ha svelato di essere arrivata a Disneyland a godersi le vacanze.

Nella giornata di ieri Michelle aveva pubblicato un video in cui parlava di resilienza e di sofferenza sentimentale. Di certo il 2022 non è proprio il suo anno fortunato a livello di relazioni.