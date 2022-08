“Mi capita due volte a settimana”, Antonella Clerici confessa tutto: che sorpresa

Antonella Clerici ha deciso di confessare un suo segreto ai microfoni. Andiamo quindi a vedere la rivelazione della storica conduttrice Rai.

Torna a parlare ai microfoni Antonella Clerici, che ha deciso di rivelare a tutti il suo segreto. La conduttrice lo fa due volte a settimana. Scopriamo quindi le sue parole nel corso dell’ultima intervista rilasciata.

Sono cambiate tante cose nella vita di Antonella Clerici e tra queste troviamo anche il suo regime alimentare a causa della menopausa. La presentatrice Rai ha quindi stravolto il suo regime quotidiano per evitare gonfiore e affaticamento. A farne da complice anche i diversi programmi di cucina che ha condotto nel corso della sua carriera, la 58enne ha imparato anche a a mangiare meno carne. Il tutto la bionda showgirl lo ha rivelato alla rivista Silhouette in cui ha rivelato che predilige i primi piatti e le verdure e ha grande rispetto per i cicli della natura.

Antonellina ha quindi svelato che da tempo predilige la Dieta del 5 messa a punto dalla nutrizionista e specialista in Scienze dell’Alimentazione Evelina Flachi. La dottoressa per la conduttrice è anche una cara amica. Infatti proprio la Flachi ha presentato alla presentatrice il suo attuale compagno Vittorio Garrone. Un grande amore che non sarebbe mai nato senza lo zampino di Evelina, che da tempo frequentava entrambi. Andiamo quindi a vedere tutti i segreti della Dieta del 5 che segue la conduttrice.

Antonela Clerici, tutti i dettagli sulla Dieta del 5: regime alimentare stravolto dalla menopausa

Antonella Clerici ha quindi spiegato nel dettaglio in cosa comporta la sua nuova dieta. Infatti questo consiste in uno stile di vita che prevede un percorso alimentare unito alla pratica di alcune attività fisiche. L’ex fidanzata di Eddy Martens quindi a pranzo mangia un primo piatto con verdure e la sera proteine con verdure o minestroni. Inoltre la conduttrice ha eliminato i superalcolici e si concede solamente solo mezzo bicchiere di vino rosso. Una vera e propria svolta nella vita di Antonellina.

Infatti la presentatrice a Silhouette ha spiegato: “Ho due pasti liberi alla settimana dove posso dar sfogo alla golosità. Essendo in menopausa, più che altro devo sgonfiarmi. Con il passare degli anni ho iniziato a prendere degli integratori che aumentano il metabolismo, non facendo cure ormonali“. Inoltre la presentatrice ad inizio pranzo inizia sempre il pasto con la verdura, anche sotto forma di passati o creme e con un bicchiere d’acqua. Questo aiuta a sentire un senso di sazietà ed inoltre avrebbe anche un effetto biochimico positivo perché agisce sugli ormoni della fame, regolandoli. Così quindi la Clerici ha modificato le sue abitudini alimentari.