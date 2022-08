Maneskin, doccia fredda per Damiano: la verità arriva dalla “sua” Giorgia Soleri

Il cantante dei Maneskin Damiano David è stato sorpreso dalla dichiarazione della persona che gli è più vicina in questo momento, Giorgia

I Maneskin al momento sono considerati la band musicale italiana di maggior successo e risonanza internazionale. I grandi successi rock dei ragazzi romani stanno dando finalmente grossi frutti in Italia e nel mondo.

Buona parte del successo dei Maneskin si deve certamente al fascino ed alla qualità sul palco di Damiano David. Ovvero il frontman della band, il cantante che ha fatto impazzire migliaia di fan in tutto il pianeta per le sue performance sempre provocatorie.

Un artista talentuoso e intrigante, un sex-symbol per molti. Ma allo stesso tempo Damiano appare come un ragazzo molto serio nel suo privato. Infatti è legato da diversi anni alla sua compagna storica Giorgia Soleri, conosciuta ben prima del suo successo professionale.

Giorgia Soleri e la rivelazione sulla vita con Damiano: nessun figlio in arrivo

I due rappresentano una coppia amata e ben vista. Damiano rocker di successo e Giorgia scrittrice ed influencer molto apprezzata e seguita. Ma chissà se i desideri dei due giovani amanti collimeranno anche in futuro.

Interessanti le rivelazioni di Giorgia Soleri nella chiacchierata su Instagram insieme ai suoi numerosi fan. La donna ha già reso pubblici i suoi problemi di salute, dovuto all’endometriosi ed ai fastidi vaginali.

Alla domanda su possibili ripercussioni in gravidanza, la Soleri ha spiazzato un po’ tutti: “Non mi hanno consigliato niente in tal senso, perché non desidero una gravidanza“.

Nessun figlio in arrivo per la coppia, a discapito di chi aveva paventato la possibilità di vederli presto genitori. Ma non solo: Giorgia Soleri ha fatto intendere di non volere un bambino almeno in questa fase della sua vita.

Chissà se Damiano David condividerà l’affermazione della sua amata compagna, oppure se nel suo pensiero c’è già il diventare padre. Certo è che i due giovani artisti sono entrambi ancora giovanissimi e hanno tutto il tempo a disposizione per creare ed allargare la famiglia.

Nel frattempo continuano le carriere dei due giovani. Damiano ovviamente con i suoi Maneskin, pronto ad altre tappe e nuovi progetti musicali. Giorgia invece con la scrittura e con la sua divulgazione su come affrontare l’endometriosi.