Guendalina Tavassi incredula: è successo proprio a sua figlia

L’incredulità e lo stupore di Guendalina Tavassi, reginetta dei reality show, per ciò che è accaduto di recente alla sua primogenita Gaia

Ormai è una vera e propria icona dei reality show nostrani. Guendalina Tavassi è la reginetta di questo tipo di programmi, visto che ha bazzicato con successo sia il Grande Fratello che L’Isola dei Famosi.

Una donna che fa spesso parlare di sé, sia per il carattere focoso e spontaneo, sia per le sue forme fisiche davvero attraenti. La sua scelta di lasciare l’Isola anzitempo per tornare dalla figlia Gaia ha fatto scalpore, ma allo stesso tempo ha svelato il lato dolce e umano di Guendalina.

L’ultima novità di casa Tavassi riguarda proprio la sua primogenita. Ovvero Gaia Nicolini, avuta quando Guendalina aveva solo 17 anni dal suo primo compagno Remo. La ragazza è da poco entrata a far parte della maggiore età e sta per sorprendere la sua nota mamma.

Gaia Nicolini in gara per Miss Italia: la felicità di Guendalina Tavassi

Infatti, come rivelato anche dalla stessa Guendalina Tavassi, la giovanissima Gaia sta ottenendo le prime soddisfazioni di carriera. La bellissima 18enne è infatti in gara per partecipare alla fase finale di Miss Italia 2022.

La direttrice Patrizia Mirigliani ha deciso di rilanciare in grande stile il concorso di bellezza più importante d’Italia. A settembre dovrebbe dunque tornare in TV con la finalissima, mentre in questi giorni stanno andando in scena le selezioni per le varie regioni.

Gaia Nicolini è in piena corsa. Infatti la ragazza è giunta alle semifinali per la regione Lazio e ha grosse chance di volare a Salsomaggiore Terme per giocarsi il titolo di reginetta. Per la gioia e la soddisfazione di mamma Guendalina.

“Sei bellissima amore mio”, ha scritto Guendalina Tavassi su Instagram per commentare i successi recenti nelle fasi preliminari di Miss Italia. Gaia Nicolini dunque non ha nulla da invidiare alla celebre e formosa madre: sui social la giovane è già seguita da ben 110 mila follower, dove ha già fatto innamorare moltissimi utenti per lo splendore estetico.

E pensare che Guendalina rivelò in passato di aver inizialmente pensato di abortire, quando nel 2003 rimase incinta giovanissima di Gaia. Oggi, a prescindere dai dubbi e dalle scelte del passato, si gode da mamma orgogliosa i successi della sua primogenita.