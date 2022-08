“Elisabetta Gregoraci ha un nuovo corteggiatore”, super indiscrezione: di chi si tratta. L’ex di Flavio Briatore è sempre molto apprezzata

La conduttrice di Battiti Live ha uno spasimante davvero a sorpresa. Si tratterebbe di un facoltoso imprenditore quarantenne, di cui per ora il nome è top secret. A rilanciare la voce è il settimanale Chi.

L’estate di Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo tra lavoro e relax. Come negli ultimi anni è stata impegnata nella conduzione di Battiti-Live, il programma musicale che ha preso il posto nel cuore degli ascoltatori dello storico Festivalbar. Dopo il dovere è arrivato il piacere. La Gregoraci si è rilassata in questi giorni in Sardegna. Un bel po’ di relax dopo una lunga cavalcata durata tutto l’anno. Tra Forte dei Marmi e Porto Cervo la showgirl avrebbe vissuto anche delle ore molto calde, con flirt veri o presunti tali. Il primo che le è stato attribuito riguarda il nome di Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, di ruolo imprenditore.

Il gossip relativo a questa voce si è spento quasi sul nascere, con la smentita che è arrivata anche sulle colonne della rivista condotta da Roberto Alessi, pronto ad intervistare Flavio Briatore.

Ben diverso il discorso tirato fuori da Alberto Dandolo, sulle pagine di Oggi. Il nuovo colpo di fulmine che riguarda la Gregoraci è top secret, ma si tratterebbe come profilo di un altro imprenditore e piuttosto giovane (40 anni circa).

Uno spasimante misterioso che sembra aver fatto breccia nel cuore della soubrette. La fonte cita letteralmente: “La showgirl calabrese, che con Briatore ha ancora un legame molto stretto, sta vivendo un rapporto di amicizia ‘speciale’ con un ricco imprenditore quarantenne”.

Dandolo aggiunge che si tratterebbe di un uomo completamente distante dalle logiche del mondo dello spettacolo. Al momento non sono arrivate conferme o smentite da parte della diretta interessata, piuttosto “silenziosa” anche sui social. I suoi fan già sognano una nuova liaison che sta infervorando il mondo del gossip e mandando in estasi i fan di Elisabetta. Dopo la fine del rapporto con Flavio Briatore è arrivato il momento di ripartire, magari in modo definitivo.