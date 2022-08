“Se canta questa…”: Lulù Selassiè presa in giro dal protagonista di Ballando con le Stelle – FOTO

Lulù Selassiè è stata presa in giro dal protagonista di Ballando con le Stelle? Ecco le inequivocabili parole rivolte dallo storico ballerino alla principessa del GF Vip 6.

Sin da quando Lulù Selassiè è uscita dalla casa del GF Vip 6, non ha mai nascosto il suo desiderio di realizzare un sogno che ha nel cassetto da tanto tempo. Sia a lei che a Clarissa piace molto cantare, ed in generale, anche il mondo della musica. Si è quindi annunciato un imminente progetto musicale, che non aveva i contorni ben definiti.

Saltuariamente, Lulù Selassiè ha continuato a condividere sui social alcuni momenti in sala registrazione, a conferma che il tanto amato progetto proseguiva. Si è anche mostrata in alcune Storie Instagram mentre cantava, commentando che era la musica ciò che la rendeva felice. Adesso, finalmente, ha annunciato l’uscita del suo primo singolo.

Chi è il protagonista di Ballando con le Stelle che avrebbe preso in giro Lulù Selassiè

Lulù Selassiè non ha voluto fornire molti dettagli ai propri fan, ma ha spiegato che a settembre potranno sentire la sua prima canzone. Ad accompagnare il brano ci sarà anche un video ufficiale: la principessa avrà dunque un lancio promozionale degno di una popstar. Questo sembrerebbe aver fatto storcere il naso al ballerino di Ballando con le Stelle.

Stefano Oradei è uno dei volti storici di Ballando con le Stelle. Nell’edizione 2019 finì sotto i riflettori per il flirt della fidanzata e collega Veera Kinnunen con il vip Dani Osvaldo. Secondo quando raccontato dal campione ed insegnante di ballo latino americano, i rapporti fra i due sarebbero rimasti molto buoni ed all’insegna della professionalità.

“Se canta questa…”: il ballerino annuncia la presenza a Sanremo?

Il 23 agosto, Stefano Oradei ha ripreso un articolo di gossipetv.com sul proprio profilo Instagram. La notizia parlava proprio dell’imminente debutto musicale di Lulù Selassiè, ed il protagonista di Ballando con le Stelle ha commentato con queste parole: “Se canta questa… Io ragazzi mi candido per il Festival. Nulla è impossibile: rimanete sintonizzati“.

La frase di Stefano Oradei è piuttosto sibillina. A prima vista sembrerebbe appunto una presa in giro a Lulù Selassiè. Il ballerino, però, ha dichiarato in diverse occasioni di volersi proporre anche nel canto e nella recitazione. Potrebbe essere questa una sua originale candidatura al prossimo Festival di Sanremo?

Ecco il commento del protagonista di Ballando con le Stelle riguardo l’iniziativa canora di Lulù Selassiè:

Questa è l’esibizione di Lulù, Clarissa e Jessica Selassiè durante il GF Vip 6, quando hanno cantato “I love you like a love song” di Selena Gomez & the Scene del 2011: