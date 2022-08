Noemi ferma il concerto e minaccia il fan: “Guarda che scendo”. Cos’è successo – VIDEO

L’amatissima cantante di Sanremo ha fermato all’improvviso la sua esibizione per riprendere un fan: “Guarda che scendo, eh!”. Ecco cosa è successo e perchè il video è stato giudicato divertente da molti fan che lo hanno reso subito virale.

Nelle ultime settimane ci sono alcuni tormentoni nati soprattutto su TikTok che stanno spopolando nei concerti, facendo davvero arrabbiare i cantanti. In particolare il coro “portaci a putt*ne“, ha fatto bloccare immediatamente l’esibizione a Ghali, Elettra Lamborghini e Miss Keta. Tutti e tre hanno subito condannato i cori dei fan.

Quello che è successo al concerto di Noemi non è certo che sia un tormentone preso dal web. Il protagonista, infatti, sembrerebbe essere stato un bambino. Anche in questo caso, la cantante romana ha immediatamente reagito. L’ammonizione al bambino è immediatamente diventata un fenomeno social.

Noemi: le date dei concerti, compreso quello gratuito

Il tour estivo 2022 è stato una liberazione per Noemi. Dopo il periodo di blocco totale a causa della pandemia di Covid, Noemi ha annunciato una serie di date in giro per l’Italia. Dopo i due Sanremo consecutivi ed il tormentone Makumba, la cantante è stata impegnata in 11 concerti, oltre a tutta una serie di eventi con i fan.

Il 17 settembre 2022 è previsto anche un concerto gratuito di Noemi ad Arzachena. La data era già stata annunciata da tempo sui profili social della cantante. L’evento sarà inserito fra i festeggiamenti del santo patrono di Arzachena: i fan possono darsi appuntamento in piazza Tanca di Lu Palu. Poi, i concerti riprenderanno da fine settembre.

“Guarda che scendo, eh!”: cosa è successo alla cantante di Sanremo

Quello che è successo a metà agosto al concerto di Noemi, però, è stato davvero molto particolare. La cantante stava per intonare una canzone molto amata, Ti amo non lo so dire. Con questo brano si è presentata all’ultimo Festival di Sanremo, classificandosi al quindicesimo posto. Non appena iniziata la musica, però, si è interrotta.

La reazione di Noemi è stata fulminea: “Bambino con quel laser, guarda che scendo!“. Subito dopo, ha iniziato a cantare come se nulla fosse. Evidentemente, il ragazzino stava continuando a puntare il laser negli occhi della cantante. Le sue parole sono bastate a fargli cambiare idea: il video, condiviso inizialmente da un fan, è diventato subito virale.

Questo è il video che, poco, dopo, Noemi ha ri-condiviso sul suo profilo: