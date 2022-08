Manuel Bortuzzo, il sogno sta per diventare realtà: incredibile annuncio nella notte!

Il sogno di Manuel Bortuzzo finalmente sta per diventare realtà. Infatti in queste ore è arrivato l’incredibile annuncio: cosa succederà.

Stupiscono tutti le ultime parole di Manuel Bortuzzo, che finalmente è pronto a realizzare il suo sogno. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip 6 fa emozionare i followers con il suo ultimo annuncio: le sue parole.

Tra i volti più ricordati del Grande Fratello Vip 6 abbiamo sicuramente quello di Manuel Bortuzzo. Il ragazzo triestino infatti ha commosso tutti con la sua storia. Ma soprattutto l’ex nuotatore ha stupito tutti per la sua voglia di lottare, vivere e riprendere in mano la sua vita, che gli ha regalato tantissime gioie, ma anche tanti dolori. Manuel ha catalizzato a lungo l’attenzione del pubblico per la sua storia con Lulù Selassié. La storia, però seppur intensa, è stata molto breve e si è conclusa pochi mesi dopo la fine del reality.

La fine della love story ha creato anche tanto dispiacere ai fan dei due. Adesso però Manuel Bortuzzo ha voluto mettere un punto alla situazione sentimentale ed è tornato ai suoi affetti cari: la sua famiglia e i suoi amici. Di recente l’ex gieffino ha deciso di trascorrere le vacanze estive in Sudafrica, come si può vedere anche dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Ora il triestino è tornato sui social, rispondendo alle numerose domande dei fan. Andiamo quindi a vedere il clamoroso annuncio che ha commosso tutti.

Manuel Bortuzzo annuncia su Instagram: “Punto alle Olimpiadi”

Stanotte quindi Manuel ha deciso di rispondere ai fan. Su Instagram ha infatti affermato: “Molto bene, grazie. Felice, sereno, apposto con me stesso. Non condivido molto del mio privato ma con quelle poche persone che ho accanto la mia vita non potrebbe essere migliore“. Tra queste persone inoltre ci sarebbe ancora anche Aldo Montano. I due si sono conosciuti all’interno della casa del Gf Vip 6 e da subito hanno legato. Per questo motivo il rapporto è proseguito anche al termine del reality show.

Manuel Bortuzzo però è tornato anche a parlare dei suoi obiettivi futuri. Infatti per soddisfare i propri fan il triestino ha concluso affermando che tra poco ricomincerà la stagione sportiva e che riprenderà anche le gare. Il suo sogno, infatti, è sempre stato partecipare alle Paralimpiadi. In merito quindi l’ex gieffino ha chiosato: “Punto a rimanere in vita fino alle Olimpiadi. Step by Step“. Insomma Bortuzzo dopo il reality è pronto a lavorare duramente per fare anche un’esperienza unica come quella olimpica.