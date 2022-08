Enrico Brignano, che mazzata per i suoi fan: questa non ci voleva. La notizia ha colto di sorpresa molti addetti ai lavori, oltre che il diretto interessato

Gli ascolti di martedì 23 agosto non hanno premiato ‘Un’ora sola vi vorrei’, lo show condotto dall’attore romano su Rai 2. Meglio di lui è andata anche Rete4, con ‘Controcorrente Speciale’.

Dopo aver ottenuto i soliti numeri straordinari sul palco teatrale (ogni suo show ottiene il tutto esaurito da anni) Enrico Brignano si è rituffato nell’avventura televisiva. Lo spettacolo “Un’ora solo vi vorrei”, in onda su Rai2, è arrivato alla terza stagione (dal 2020). L’attore e comico Enrico Brignano intrattiene il pubblico con un divertente e ironico spettacolo di varietà. Si va dai monologhi alla musica, con una grande base di divertimento. Una base ironica che offre spunti di riflessione su costume ed attualità. Ieri sera, nel prime time di martedì 23 agosto, però, qualcosa non è andato per il verso giusto dal punto di vista degli ascolti.

La sfida dell’Auditel è stata vinta da Canale Cinque, che dopo molte sconfitte si è presa una rivincita nei confronti della Rai.

‘Buongiorno papà’ ha infatti superato sul filo di lana il film di Rai1 ‘Un sogno per l’estate’. Il format Mediaset ha raccolto 1.7 milioni di utenti (13.3%), mentre ‘Un sogno per te‘ ha raggiunto 1.6 milioni di spettatori (12.8%). Meglio di Brignano ha fatto anche ‘Controcorrente‘ su Rete Quattro, con circa 823mila spettatori, grazie anche ad una puntata con dei contenuti speciali.

Enrico Brignano, gli ascolti non lo premiano: i risultati di ieri sera in tv

Andando nello specifico di quelli che sono stati i numeri dell’Auditel di martedì 23 agosto, vediamo le principali reti interessate e i loro programmi. I seguenti valori si riferiscono a tutti gli show del prime time, sia della televisione pubblica che privata.

Rai Uno – Un sogno per te, 1.632.000 spettatori e il 12.8% di share.

Canale 5 – Buongiorno papà, 1.724.000 spettatori (13.3%).

Rai Due – Un’ora sola vi vorrei, 808.000 spettatori (5.7%).

Italia 1 – Champions League, Benfica-Dinamo Kiev, 645.000 spettatori (4.5%).

Rai Tre – Filorosso, 547.000 spettatori (4.8%).

Rete 4 – Controcorrente Speciale, 823.000 spettatori (6.2%).

La7 – In Onda Prima Serata, 492.000 spettatori (3.7%).

TV8 – Nel Cuore della Tempesta, 380.000 spettatori (2.8%).

Nove – Ip Man 2, 294.000 spettatori (2.3%).