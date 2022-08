Colpaccio di Milly Carlucci: anche la conduttrice del momento a Ballando con le Stelle 2022. Una novità sensazionale per il nuovo cast

La prossima edizione vedrà tra i protagonisti anche Ema Stokholma. La conduttrice su Rai Radio 2 di Tim Summer Hits, lo show musicale dell’estate. La Carlucci è particolarmente felice.

Come tutti i grandi programmi della stagione autunnale, anche Ballando con le Stelle è al lavoro per definire il proprio look in vista di ottobre (dovrebbe iniziare sabato 8). Milly Carlucci è alla ricerca di un cast particolarmente variegato per questa edizione, con alcune new entry davvero interessanti. Il nome che ha fatto particolarmente felice la storica conduttrice dello show di danza di Rai1, è Ema Stokholma. Secondo quanto riferito dal portale TvBlog, la protagonista delle radiocronache di Tim Summer Hits, lo spettacolo musicale di piazza, su Rai Radio 2, è pronta a sposare la nuova avventura.

Ema Stokholma, pseudonimo di Morwenn Moguerou (nata a Romans-sur-Isère, il 9 dicembre 1983), è una conduttrice e scrittrice francese naturalizzata italiana. Vive ormai da anni nel nostro paese ed è uno dei volti più apprezzati anche in Rai (Radio).

Ballando con le Stelle 2022: tra i nuovi concorrenti ci sarà anche Ema Stokholma

Dopo essere stata una straordinaria modella per marchi rinomati come Dolce e Gabbana, Fendi, Valentino e Versace, ha poi intrapreso la strada della musica, diventando deejay con il nome d’arte Stokholma (ispirato dalla canzone Stoccolma di Rino Gaetano).

Assieme a lei, tra i concorrenti di Ballando, c’è già l’anticipazione che riguarda Enrico Montesano, Gabriel Garko, Giampiero Mughini e anche Nino D’Angelo.

Tornando alla Stokholma, in tv l’abbiamo già vista al fianco di Andrea Delogu alla conduzione degli MTV Italian Awards. Ha vinto anche Pechino express, assieme a Valentina Pegorer, prima di dedicarsi alla radio per il commento dell’Eurovision song contest e il Festival di Sanremo. Chissà se anche nei panni della ballerina mostrerà la stessa disinvoltura e qualità che ha palesato nelle sue precedenti esperienze professionali. Milly Carlucci vuole davvero stupire con questa edizione 2022 e sta raccogliendo il meglio possibile in circolazione. Dopo 17 anni Ballando con le Stelle è ancora uno dei leader della rete ammiraglia della Rai.