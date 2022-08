Amici 22, grossa novità: nel cast artistico uno dei più amati dal pubblico

Un nuovo ingresso nel cast artistico e tecnico di Amici, con la nuova edizione del talent show di Canale 5 in arrivo a settembre prossimo

Il 18 settembre inizierà ufficialmente la nuova stagione di Amici. Il talent show più longevo della televisione italiana, visto che è giunta alla sua 22.a edizione su Canale 5, sempre diretto e guidato da Maria De Filippi.

Ovviamente c’è grandissima attesa per i volti nuovi, i giovani talenti di danza e musica che faranno certamente impazzire il grande pubblico nella scuola di Amici. Ma novità arriveranno anche per quanto riguarda il cast artistico.

Infatti indiscrezioni lanciate da News Amici 21 parlano del ritorno in auge di un vecchio concorrente del talent, tra i più amati ed esaltati nell’ultima edizione. Stiamo parlando di Nunzio Stancampiano, ballerino siciliano di grande talento.

Nunzio sbarca ad Amici 22: ruolo inedito per il simpatico ballerino della scorsa edizione

Nunzio si è fatto apprezzare e ben volere dal pubblico di Amici per due motivi: sicuramente il suo ottimo talento di danzatore, ma anche l’ironia e la simpatia mostrate quotidianamente, con tanto di siparietti comici in prima serata.

Secondo le indiscrezioni dunque Nunzio potrebbe tornare ad Amici, ovviamente non da concorrente, ma facendo parte del cast artistico di Maria De Filippi. La conduttrice, conquistata dal carattere spontaneo del giovane siciliano, lo vorrebbe dunque con sé.

Ma Nunzio non dovrebbe apparire come coach o insegnante, neanche inserito nel corpo di ballo standard. Per lui si aprono le porte di un ruolo inedito: potrebbe essere una sorta di motivatore, un mental coach pronto a spronare ed affiancare i nuovi partecipanti ad Amici, sprigionando la sua simpatia eccelsa.

Un grande piacere per i fan del programma, meno forse per la professoressa Alessandra Celentano, la quale non ha mai nutrito grande stima per Nunzio e di risposta il giovane ballerino l’ha spesso presa di mira con le sue frecciatine.

Nunzio Stancampiano non sarà l’unico a tornare ad Amici 22 dopo la scorsa edizione. Infatti è confermata la presenza nella serata di apertura per LDA, ovvero Luca D’Alessio, che dovrebbe esibirsi con un brano inedito sul palco di Canale 5.