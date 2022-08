Alex Belli e Delia Duran, l’annuncio che fa impazzire i fan

La coppia composta da Alex Belli e Delia Duran ha un annuncio che i fan dei due ex gieffini hanno preso sicuramente in maniera positiva

Entrambi hanno fatto molto discutere per la loro storia sentimentale certamente moderna ed aperta, come dimostrato nell’ultima edizione del GF Vip. Ma tuttora sono una coppia molto apprezzata nel mondo dello spettacolo.

Alex Belli e Delia Duran continuano nella loro storia d’amore patinata ed anche molto particolare, condotta seguendo le regole del cosiddetto ‘amore libero’. E non finiscono di stupire i loro fan.

Riguardo a Belli e alla Duran infatti sta circolando un’indiscrezione. Un annuncio lanciato da The Pipol TV che potrebbe far contenti tutti i follower della coppia di ex gieffini, che riguarda la loro vita personale e professionale.

Alex Belli e Delia Duran in partenza per Pechino Express: ma non sono gli unici innesti da reality

Pare proprio che Alex Belli e Delia Duran potrebbero far parte del cast della nuova edizione di Pechino Express. Ovvero il reality avventuroso che vede diverse coppie del mondo dello spettacolo affrontare un intrigante viaggio in territori esotici, con l’obiettivo di arrivare primi al traguardo.

Il programma condotto da Costantino Della Gherardesca ritornerà in Rai solo nel 2023, ma ovviamente le registrazioni della nuova edizione dovranno partire a breve. Per questo si sta lavorando al cast di partecipanti.

Belli e la Duran sembrano essere due quasi sicuri partecipanti. Il modello tempo fa aveva dichiarato ai suoi fan di volersi prendere almeno un anno sabbatico dalla televisione dopo il periodo al GF Vip 6. Ma la possibilità di partecipare al game show itinerante con la sua compagna potrebbe fargli cambiare idea.

I due non saranno i soli ex partecipanti dei reality show Mediaset a partecipare a Pechino Express. Pare che tra le coppie potrebbe spuntare quella formata da due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022: ovvero Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi, rimasti molto legati dopo l’esperienza in Honduras.

Altre indiscrezioni: a Pechino potrebbero sbarcare anche le sorelle Iezzi, ovvero le cantanti Paola e Chiara, reginette delle hit estive negli anni ’90 e 2000. Ma anche le tenniste Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, grande tandem dello sport italiano.