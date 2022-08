“Addio definitivo al GF Vip”, fulmine a ciel sereno: c’entra Maurizio Costanzo

In queste ore è arrivato un addio definitivo al GF Vip, un vero e proprio fulmine a ciel sereno per Alfonso Signorini: colpa di Maurizio Costanzo.

In molti durante l’ultima stagione del Grande Fratello Vip hanno avuto modo di vedere i battibecchi tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Proprio quest’ultima sarebbe pronta ad un nuovo capitolo della sua vita professionale, dicendo ufficialmente addio al GF Vip. Il reality show ha segnato profondamente la carriera della conduttrice. Infatti la Volpe ha partecipato prima a concorrente nel 2020, poi l’anno scorso è riuscita ad ottenere il ruolo da opinionista. La 49enne, secondo i gossip, era stata chiamata a varcare di nuovo la Porta Rossa nel corso della settima edizione ma ha preferito declinare l’invito.

Inoltre la produzione non avrebbe riconfermato il suo voto al fianco di Alfonso Signorini. Infatti i vertici della trasmissione avrebbe chiamato Orietta Berti al suo posto. In una breve intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Adriana Volpe ha spiegato perché è finito il suo ciclo al Grande Fratello Vip. Infatti la conduttrice ha affermato: “Ho seguito il consiglio di Maurizio Costanzo, che qualche tempo fa ha detto: “Adriana ha un animo irrequieto, deve tornare a condurre”.” – ha poi continuato – “Adesso il mio investimento deve essere altro. Ho un bellissimo progetto che sta per partire, per cui sono molto galvanizzata“.

GF Vip, c’è l’addio definitivo di Adriana Volpe: le sue parole

Per Adriana Volpe sarebbe stato letteralmente impossibile rientrare negli studi di Cinecittà. Rispetto a due anni fa è una madre single e la figlia Gisele, che ha solo undici anni, viene prima di tutto e tutti. Infatti l’ex marito, Roberto Parli, vive a Montecarlo lontano dalla famiglia. Gli equilibri diversi della famiglia non hanno permesso alla conduttrice di dedicarsi a tempo pieno alla televisione. Nonostante ciò la showgirl non dirà certamente addio al mondo dello spettacolo.

Infatti stando alle ultime indiscrezioni Adriana dovrebbe tornare in onda con un format sul mondo della bellezza che la vede protagonista insieme a Federico Fashion Style e Valeria Marini. Al momento però non si hanno ulteriori notizie sul futuro televisivo della Volpe. Intanto Adriana Volpe ha augurato il meglio alla nuova opinionista Orietta Berti, che ritiene una vera e propria fuoriclasse. Mentre invece dopo i continui dissidi dell’ultima stagione, Adriana ha rivelato di non essere rimasta in buoni rapporti con Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis ed opinionista del Grande Fratello Vip.