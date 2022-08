Ultim’ora Iva Zanicchi, cattive notizie in arrivo: la conferma è arrivata adesso. Giornata da dimenticare anche se l’aspettano nuove sfide

Nelle ultime ore Iva Zanicchi è stata doppiamente protagonista, non solo in tv. Perché cavalcando l’onda delle considerazioni espresse prima di lei da Christian De Sica, ha attaccato quelli che ostentano ad ogni costo e non hanno rispetto degli altri.

All’Adnkronos ha confessato il suo sfogo, spiegando che capisce benissimo l’esistenza degli influencer in un mondo popolato fai social. Ma adesso qualcuno sta esagerando: “Capisco che la gente sogna di diventare come loro, di salire sugli yacht o di avere le ville al mare, ma questa ostentazione continua non la trovo di classe. I miei genitori mi hanno insegnato di non far pesare agli altri ciò che si ha perché ci sono persone meno fortunate di te che arrancano e che non arrivano alla fine del mese”.

Adesso però sono arrivati i dati degli ascolti tv e per lei, solo cattive notizie. La prima serata di lunedì 22 agosto 2022 è stata vinta dal film su Rai 1. Immenhof – La Grande Promessa è stato visto da 2.120.000 spettatori, pari al 15.3% di share. Invece su Canale 5 la replica dello show D’Iva ha messo insieme solo 1.075.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai 3 Report ha totalizzato 643.000 spettatori pari ad uno share del 4.6% e su Rete 4 Zona Bianca 793.000 spettatori con il 6.9% di share.

Ultim’ora Iva Zanicchi, cattive notizie in arrivo: giornata pesante per Mediaset

Iva Zanicchi ha perso in una giornata complessivamente difficile per tutti i canali Mediaset. Nell’Access Prime Time su Rai 1 Techetechetè ha totalizzato 2.723.000 spettatori con il 18.2% e su Canale 5 Paperissima Sprint una media di 2.327.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rete 4 Controcorrente invece 921.000 persone (6.3%) nella prima parte e 958.000 (6.3%) nella seconda.

Nel Preserale Reazione a Catena su Rai1 un ascolto medio di 3.369.000 spettatori (29.7%) e su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 1.603.000 con il 14.6% di share. E ancora, su Rete 4 Tempesta D’Amore ha centrato il 4.7% con 644.000 spettatori.

Infine nel Daytime Pomeriggio su Rai 1 la replica di Don Matteo è stata vista da 1.202.000 spettatori (11.6%) nel primo episodio e 1.346.000 (15.5%) nel secondo. A seguire, Sei Sorelle scende a 908.000 spettatori (12.4%) ed Estate in Diretta piace a 1.374.000 spettatori con il 18.3%. Su Canale 5 Beautiful ha totalizzato 2.091.000 spettatori (18.5%), Una Vita 2.086.000 spettatori con il 20.5% di share e Terra Amara arriva al 21.7% con 1.952.000 spettatori. Infine Un Altro Domani è piaciuto a 1.374.000 spettatori (18.4%).