Ultim’ora Charlene di Monaco, è finita: purtroppo è successo quello che temevano tutti. Una notizia che ha lasciato perplessi i suoi moltissimi fan

I rapporti tra la principessa e Alberto II sarebbero ai minimi storici. Al centro delle problematiche ci sarebbe un’altra donna, che il principe conosce davvero molto bene.

E’ stato il grosso interrogativo che ha coinvolto la stampa internazionale specializzata in vicende reali. Cosa sta accadendo a Charlene e Alberto? In realtà l’interrogativo affonda le radici a oltre un anno e mezzo fa, quando la principessa rimase bloccata in Sud Africa per un’infezione post operatoria. Quale era il reale motivo di questo lungo viaggio nella sua terra d’origine? più che problemi di salute in molti adducevano falle psicologiche, innescate da una vita matrimoniale non proprio idilliaca. Si è sussurrato per molto tempo sulle cronache di gossip di continui flirt del principe della Rocca, coinvolto in scappatelle con diverse donne. La depressione avrebbe attanagliato l’ex nuotatrice sudafricana fino a farla crollare. Anche dopo il rientro in Europa ha avuto bisogno di un periodo prolungato di recupero dentro una clinica riabilitativa in Svizzera. Durante questa lunga assenza da Palazzo, qualcuno si è avvicinato oltremodo proprio ad Alberto.

Ultim’ora Charlene di Monaco, è finita: il rapporto con Alberto sarebbe definitivamente compromesso

Come riportato da alcune fonti locali, durante la lontananza della Wittstock, l’erede di casa Grimaldi si sarebbe riavvicinato a una donna ben conosciuta alla famiglia reale. Si tratta di Nicole Coste, madre di Alexandre, il primogenito del principe Alberto. Un messaggio piuttosto diretto avrebbe innescato strani discorsi, scuotendo l’opinione pubblica del Principato.

“Buon compleanno Alberto. Il mondo ti riconoscerà come il Leale, la Dignità, il Re” ha scritto in occasione del compleanno numero 64 dell’erede al trono.

Come scritto dal sito dilei.it, Charlene ha subito particolarmente il colpo, ricadendo in una sorta di apatia.

Nicole Coste, ex hostess di Air France originaria del Togo, ha avuto una relazione di 5 anni con Alberto II, culminato con la nascita di Alexandre, nel 2005, riconosciuto con due anni di ritardo dal padre.

La Coste ha dichiarato recentemente a Paris Match: “A causa di Alexandre siamo legati con Alberto, e il mio nome è sistematicamente associato a quello di Monaco”.