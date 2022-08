Temptation Island, un grande protagonista sta male: “L’ho visto sulla sedia a rotelle”. Arrivano notizie allarmanti sulla sua salute

Ci sono personaggi transitati nel grande calderone di Temptation Island, anche in versione Vip, che non hanno lasciato tracce. E altri invece che anche a distanza di tempo sono diventati volti famosi, nonostante non abbiano più frequentato il mondo della tv. Come Francesco Chiofalo che sta attraversando un periodo non facile.

Da diverso tempo i problemi di salute stanno tormentando il famoso personal trainer romano che ha già dovuto affrontare una lunga lotta contro un tumore. Ora torna a far parlare di sé per quello che gli è successo in Sicilia. Chiofalo era ospite in una serata in discoteca in Sicilia, ma l’appuntamento non è finito bene.

A raccontare tutto, o almeno quello che è riuscita a scoprire, è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Le prime immagini di Francesco in ospedale non erano rassicuranti. Ancora di più per l’immagine che lo mostra Francesco su una sedia a rotelle all’aeroporto di Fiumicino dopo essere atterrato

Temptation Island, un grande protagonista sta male: la drammatica testimonianza

La Marzano ha cercato testimonianze e una in particolare fa allarmare i fan: “L’ho incontrato ieri sul tardo pomeriggio all’aeroporto di Roma Fiumicino. Era messo piuttosto male, non camminava, stava su una sedia a rotelle accompagnato da un OSS dell’aeroporto di Fiumicino. Sembrava molto provato e veramente molto giù di morale. Mi è dispiaciuto vederlo in quelle condizioni, poverino”.

Per, come riferisce ancora Deianira, che in effetti l’ex protagonista di Temptation Island ma anche de La Pupa e il Secchione abbia firmato per farsi dimettere dall’ospedale in cui era stato portato. Evidentemente vuole farsi visitare nella Capitale anche per rimanere vicino a casa e quindi tra parenti e amici.

Come al solito però non sono mancati gli attacchi degli haters, scatenati anche per la mancanza di ulteriori notizie da parte sua e della sua compagna, Drusilla Gucci. Francesco è accusato di volersi mettere comunque in mostra anche quando sta male: arriverà una sua risposta e una spiegazione a quello che gli è successo?