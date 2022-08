Sonia Bruganelli su tutte le furie, si sfoga sui social: “Ho sclerato di brutto”

La moglie di Paolo Bonolis e presenza fissa del GF Vip Sonia Bruganelli racconta la sua recente disavventura che l’ha messa in difficoltà

Momenti di relax che possono trasformarsi in situazioni difficoltose e anche fastidiose. Ciò che sta accadendo a Sonia Bruganelli ne è la riprova, visto che la nota opinionista televisiva ha raccontato dei suoi recenti sfoghi.

Ma stavolta non c’entra niente il Grande Fratello Vip e le liti a distanza con la sua ex compagna d’avventure Adriana Volpe. La moglie di Paolo Bonolis ha raccontato una disavventura che può capitare a tutti, ma che diventa uno shock quando si è in vacanza.

Sonia Bruganelli si è sfogata sui social per un grosso problema finanziario. Ovvero una transazione negata mentre era a fare shopping, che l’ha portata ad essere su tutte le furie, anche nei confronti della sua banca.

Carta bloccata: Sonia Bruganelli impossibilitata a fare acquisti on-line

Questa la sintesi della disavventura per Sonia Bruganelli. La donna ha raccontato di essere impegnata a fare compere on-line, mettendo nel carrello ben tre oggetti che l’avevano convinta tramite lo shopping virtuale.

Al momento del pagamento però è successo qualcosa di strano: “Mi dicono che la carta è bloccata per motivi di sicurezza. Telefono alla banca e mi hanno detto che è stata bloccata per tutelare compere online. Mi hanno chiesto tutto e ho dato le informazioni…Quando mi hanno chiesto pure il numero del conto corrente ho sclerato. Se non gli avessi dato anche il numero del conto non mi avrebbero potuto sbloccare la carta, io boh…”

Un eccesso di zelo da parte del suo istituto di credito e risparmio che ha sicuramente infastidito la Bruganelli, la quale con le sue stories su Instagram ha voluto raccontare il suo stato d’animo furibondo a tutti i propri follower.

Incomprensioni e attimi di nervosismo prima del rientro a lavoro. Sonia Bruganelli si calerà nella doppia veste di produttrice di programmi Mediaset e come opinionista del GF Vip 7 al fianco di Alfonso Signorini e Orietta Berti. Intanto ha accolto una sua vecchia amica, l’ex tronista Sophie Codegoni, come presenza fissa di Avanti un altro, ovvero lo show preserale del marito Paolo Bonolis.