Paura per l’ex volto di Amici: ricovero improvviso in ospedale (FOTO)

L’amato protagonista di Amici di Maria De Filippi sta lottando per la sua salute, come testimoniato sui social per i suoi fan

Ogni anno la scuola di Amici, programma condotto ed ideato da Maria De Filippi, tira fuori dal proprio cilindro una serie di giovani artisti di grande talento. Cantanti e ballerini pronti ad una grande carriera futura.

Personaggi che vengono seguiti ed apprezzati dal pubblico italiano, anche dopo aver fatto parte della scuola di Amici. È il caso di un ex partecipante, un cantautore che ebbe grandi riscontri nell’edizione 2007.

Ci riferiamo a Pasqualino Maione. I più appassionati fan di Amici ricorderanno certamente la verve e la sua grande voce durante Amici 2007. Purtroppo il giovane artista sta attraversando un momento davvero delicato della propria vita.

Pasqualino Maione finisce in ospedale: tutta colpa del Covid-19

Infatti Pasqualino ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una immagine davvero agghiacciante. Ovvero quella del suo ricovero in ospedale, accorso negli ultimissimi giorni.

L’ex volto di Amici ha testimoniato il suo momento difficile, con la foto del suo braccio attaccato alla flebo presso una stanza di ospedale. Pasqualino Maione è ricoverato presso l’Ospedale Santa Maria della Pietà a Nola.

Tutta colpa dell’infezione da Covid-19. Ebbene sì, il temuto virus che da ormai più di due anni e mezzo sta sconvolgendo il mondo intero fa ancora danni. Pare che il cantante di origini campane abbia preso il contagio in maniera fortemente sintomatica, tanto da avere problemi respiratori ed essere costretto al ricovero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pasqualino Maione (@paky_maione_)

Questo il commento di Maione dalla sua stanza di ospedale: “Non amo parlare molto della mia vita privata, uso i social per divertimento e soprattutto per lavoro, ma in questo caso volevo dirvi una cosa importante: state attenti a questo maledettissimo COVID, io l’avevo sottovalutato, ma da 10 giorni sto passando l’inferno! Attenti ragazzi, davvero. Un abbraccio a tutti voi”.

Periodo delicatissimo dunque per l’ex artista di Amici, che dovrà stringere i denti per superare l’infezione da Covid e uscirne più forte di prima. Tanti anche i messaggi dei suoi follower, che cercano di rincuorare e dare sostegno a Pasqualino Maione.

Il cantante, classe ’84, è nato in Germania ma vive in Campania da moltissimi anni. Nell’edizione 2007 di Amici fu tra i concorrenti più apprezzati, classificandosi al terzo posto finale.