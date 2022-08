Miriam Leone, c’è la cancellazione definitiva: i suoi fan sono delusi. Purtroppo sfuma una grande occasione gradita a tutti

La Rai ha deciso che non procederà con la produzione delle nuove puntate della seconda stagione de La dama velata 2, la serie tv con Lino Guanciale e Miriam Leone.

E’ stata una produzione che ha attirato la grande attenzione del pubblico, ormai qualche anno fa. La dama velata 2 è stata una fiction che ha visto coinvolti attori di spessore come Lino Guanciale e Miriam Leone. I telespettatori Rai si aspettavano una buona notizia in relazione all’arrivo di una seconda stagione della serie. Purtroppo in queste ore sono arrivate notizie che sono tutt’altro che rassicuranti in materia.

A distanza di ben 7 anni dal debutto avvenuto nel 2015, La dama velata rischia di non vedere mai un vero sequel. Nel corso di questa torrida estate, Rai 1 ha deciso di riproporre le puntate, in replica, della prima e unica stagione.

Sei appuntamenti che stanno riscuotendo un ottimo dato a livello di Auditel. Una media di oltre due milioni, con uno share attorno al 18%. Se pensiamo che nel 2015, in prima visione, si attestò attorno al 30%, possiamo notare come nemmeno il tempo abbia smorzato il gradimento del pubblico, considerando che siamo in pieno agosto.

Miriam Leone, c’è la cancellazione definitiva de La dama velata: il pubblico è molto deluso

Del futuro della fiction si è parlato molto a lungo, senza arrivare mai ad una soluzione positiva. Il motivo? Qualcosa ha a che vedere anche con gli impegni dei due protagonisti. Miriam Leone e Lino Guanciale si sono dedicati ad altro, non trovando mai una disponibilità temporale congiunta. Anche la produzione non ha mai forzato la mano, facendo intendere come non ci fosse un programma preciso per la seconda annata.

Sui social i fan si sono fatti sentire, provando a richiedere un seguito per La dama velata, ma per ora, confermiamo che non ci sarà alcuna svolta positiva.

La speranza del pubblico è che nonostante lo stallo in questo momento, la pressione positiva legata agli ottimi risultati di ascolto, possa portare ad un cambio di visione da parte della Lux vide e dal gruppo Rai Fiction. L’attesa è destinata a prolungarsi ancora un po’.