Il Paradiso delle Signore 7, uno dei volti più amati è in pericolo: fan in ansia. Può cambiare davvero tutto nella nuova attesissima stagione

La fiction di Rai 1 tornerà dopo l’estate e già si fa un gran parlare di quelle che saranno le novità per i protagonisti. Vittorio Conti sarà coinvolto in un nuovo grande amore.

Il pubblico non vede l’ora di vedere le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che tornerà protagonista sulle reti Rai dopo l’estate. Sono attese in questa settima stagione grosse novità per quanto riguarda alcuni protagonisti, tra cui l’amato Vittorio Conti. Il proprietario del grande magazzino che dà il nome alla fiction, vivrà un momento non semplice con Adelaide, la nuova co-proprietaria del Paradiso.

Anche dal punto di vista sentimentale ci saranno delle svolte importanti, con un nuovo amore che potrebbe coinvolgere la new-entry Matilde Frigerio.

Nel frattempo nel negozio più famoso della Milano anni ’60, Adelaide intende vendicarsi di Umberto Guarnieri e della sua fidanzata Flora Ravasi. Il suo scopo sarà quello di allontanare Flora, innescando un guerra intestina non semplice da risolvere.

Il Paradiso delle Signore 7, Vittorio Conti al centro della scena: duri scontri e un nuovo amore per lui

Vittorio sarà costretto a scendere in campo per riprendere in mano la situazione una volta per tutte.

Le anticipazioni parlano anche di novità per il personaggio di Marco. Il nipote della contessa, infatti, si ritroverà in pericolo, con la figura di Umberto Guarnieri pronto a metterlo nel suo personalissimi mirino e a fargli passare una brutta disavventura. Lo scopo principale di quest’ultimo è di riuscire a vincere la guerra con Adelaide e per farlo non si farà problemi a tirare in ballo proprio Marco. Per salvare la carriera sarà costretto a diversi “salti mortali”, evitando il peggio.

Per tutti i fan ricordiamo che Il Paradiso delle Signore riaprirà i battenti lunedì 12 settembre 2022.Gli episodi della settima stagione andranno in onda dal lunedì al venerdì, subito dopo ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone e poco prima ‘La vita in diretta’ di Alberto Matano. Su Rai Premium, il sabato pomeriggio saranno disponibili le repliche settimanali.