Grossa delusione per Stefano De Martino: è stato pugnalato alle spalle

Novità inaspettata per il noto ed apprezzato conduttore Stefano De Martino, che deve dunque fare dei passi indietro dopo le ultime decisioni

Uno dei volti rivelazione dell’ultima stagione televisiva in Italia è sicuramente Stefano De Martino, vale a dire il conduttore campano che sta ottenendo ottimi riscontri nel suo ruolo da showman.

L’ex ballerino di Amici ha ricevuto grandi consensi, sia come conduttore sulla Rai, in particolare come padrone di casa negli ultimi concerti del Tim Summer Hits 2022, sia come giudice nel programma di Maria De Filippi a Canale 5 che lo lanciò da giovanissimo.

Eppure qualcosa sembra essere andato storto, soprattutto in vista dei prossimi progetti di carriera di Stefano De Martino. Infatti il conduttore è stato confermato dalla Rai come uomo di punta, ma gli è stata anche comunicata una decisione improvvisa, che lo ha certamente deluso.

Salta lo show televisivo di Stefano De Martino: i motivi della cancellazione

De Martino infatti avrebbe dovuto far parte, sempre come presentatore ufficiale, di un nuovo esperimento televisivo targato Rai. Ovvero dello show d’intrattenimento Sing Sing Sing.

Un programma proposto da Rai Due in prima serata, che si rifà al format americano That’s My Jam di Jimmy Fallon. Una sorta di competizione musicale, in cui diversi personaggi famosi gareggiano divisi in due squadre. I partecipanti devono dar vita a delle esibizioni live canore e mettersi alla prova in altre challenge.

Un’idea interessante che però Rai Due ha bocciato. Non andrà infatti in onda dal 26 settembre prossimo Sing Sing Sing, con Stefano De Martino che sarà dunque costretto a veder ritirato un progetto importante a livello personale.

Il motivo della rinuncia a questo programma è soprattutto legato ai dati auditel. Visto che era stato schedulato per il lunedì sera in prime time, il rischio era quello di un flop di ascolti. Difatti il nuovo progetto avrebbe dovuto scontrarsi con le fiction di Rai Uno e con il Grande Fratello Vip 7 su Canale 5.

Una piccola pugnalata per Stefano De Martino che si stava già preparando per questa nuova avventura da protagonista. Ma il giovane conduttore campano non verrà snobbato: possibile l’anticipazione del suo show Stasera tutto è possibile. Il programma sarebbe dovuto partire in primavera ed invece potrebbe vedere l’alba già dal prossimo autunno.