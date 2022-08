Gerry Scotti stupisce ancora tutti, la sua scelta fa impazzire il pubblico. Nessuna voglia di mollare, ecco i suoi programmi futuri

I numeri non dicono tutto, ma nella vita di Gerry Scotti sono comunque importanti. Perché da poco ha festeggiato 66 anni, ma l’età della pensione per lui è ancora molto lontana. In compenso però presto ci sarà una nuova torta per festeggiare un traguardo importante.

Caduta Libera infatti sta per festeggiare la sua puntata numero 1000, non male per un game show ce era iniziato come una scommessa. A raccontare tutto, è lui stesso sulle pagine di ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. Il pubblico all’epoca gli chiedeva di riportare in tv programmi storici come Chi vuol essere milionario? oppure La ruota della fortuna. Arrivò una telefonata da Barcellona per proporre questo nuovo gioco televisivo e lui decise in cinque minuti di accettare.

Alla fine ha avuto ragione, perché Caduta Libera è entrato nel cuore del pubblico e il 29 agosto tornerà nel preserale di Canale 5. Ci saranno i giochi classici, compreso quello finale con le parole da indovinare, ma anche qualche novità. Come ‘Dieci piccoli indizi’, ispirato a ‘Dieci piccoli indiani’ di Agatha Christie. “Il campione e lo sfidante si affrontano su un argomento, ricevendo di volta in volta un indizio diverso. I titoli dei miei programmi e dei giochi devono potersi spiegare in poche parole…”.

Gerry Scotti stupisce ancora tutti, i suoi programmi per la prossima stagione sono intensi

A ottobre la festa per le mille puntate con una torta speciale ma anche con alcune puntate speciali. Perché quella settimana ci sarà una super sfida tra vecchi e nuovi campioni del game show, un modo per riproporre alcuni dei volti più amati dal pubblico di Caduta Libera.

Fin da subito però tornerà il campione in carica, il neurochirurgo pavese Michele Marchesi che ha già toccato 275mila euro di montepremi in gettoni d’oro. Se riuscisse a resistere ancora un po’ entrerebbe nello stretto elenco dei super campionissimi. Ma Gerry anticipa che l’estate è servita al suo staff per trovare avversari alla sua altezza e quindi già le prime sfide saranno intriganti.

Lui torna a Caduta Libera, ma ci sarà solo quello? In realtà come confessa, la sua agenda di impegni è pienissima. In autunno Tu sì que vales che stanno già registrando, poi tra gennaio e febbraio Lo Show dei record e a marzo tornerà a Striscia la Notizia: “Difficilmente ci sarà spazio per grandi novità”.