Le elezioni frenano il GF Vip 7: che problema per Signorini!

Un problema organizzativo e di tempistiche sconvolge le preparazioni per il Grande Fratello Vip 7: una questione a dir poco politica

Manca sempre meno all’avvio del Grande Fratello Vip 7, ovvero il reality show Mediaset più atteso e seguito dal pubblico televisivo italiano. Ma c’è ancora molto da fare per Alfonso Signorini e la produzione.

Infatti il cast del GF Vip sembra ancora in alto mare, o quanto meno non sono stati rivelati ancora i nomi ufficiali dei partecipanti. A parte quello dell’opinionista Giovanni Ciacci, che ha già confermato che entrerà da concorrente nella casa di Canale 5.

Altro grosso cruccio all’orizzonte per Signorini. Infatti la data di avvio del GF Vip 7 è ufficialmente quella di lunedì 19 settembre, mentre la seconda puntata verrà trasmessa pochi giorni dopo, giovedì 22 settembre.

Qual è l’ostacolo? La presenza in quella settimana delle elezioni politiche italiane su piano nazionale, previste per domenica 25 settembre. Non soltanto le emittenti TV daranno sfogo a dibattiti e confronti politivi, ma c’è anche il problema del voto.

Come voteranno i partecipanti al GF Vip 7? La soluzione non è semplice

Infatti i concorrenti del GF Vip 7 avranno, come tutti i cittadini italiani, il diritto ed il dovere di andare alle urne e votare i rappresentanti politici preferiti nella giornata del 25 settembre. Ma come faranno, se saranno già all’interno della casa?

Un enigma di difficile soluzione per Alfonso Signorini e per Mediaset. Anche perché non è da sottovalutare un altro dettaglio: tutti i concorrenti del GF Vip dovranno osservare cinque giorni di quarantena prima di partecipare al reality show, sempre per prevenire contagi da Covid-19 all’interno.

L’idea iniziale è quella di far uscire temporaneamente tutti i partecipanti del GF Vip 7 (o comunque coloro che hanno diritto di voto) per 24 ore e dunque esercitare la propria possibilità di votare per le elezioni politiche, per poi rientrare regolarmente nello show di Canale 5.

Ma a quel punto spunta di nuovo il cruccio della quarantena, visto che tutti i protagonisti saranno nuovamente entrati a contatto con altre persone al di fuori dalla casa. Un grosso problema in tema GF Vip, che andrà affrontato e risolto in questi giorni.