Cambia tutto per Barbara D’Urso: “Ormai è la fine, devo sfogarmi adesso!”

Barbara D’Urso racconta il suo momento di vita personale, con uno sfogo piuttosto eloquente sulle proprie stories di Instagram

Resta sempre uno dei personaggi televisivi allo stesso tempo più seguiti e più discussi del mondo dello spettacolo italiano. Barbara D’Urso non manca di far parlare di sé, anche in un periodo di sosta come quello attuale.

La nota conduttrice televisiva di Mediaset infatti in questi giorni si sta vivendo momenti di relax, testimoniati frequentemente sui propri account social. Ma tutto questo sembra stia per finire, come ammesso dalla stessa D’Urso.

Infatti, in una delle sue ultime stories di Instagram, Barbara D’Urso ha ammesso con un certo rammarico che la sua estate, fatta di relax, mare, divertimento e raduni di amici, sta per chiudersi. Si torna a lavoro dunque, come per tutti noi.

La D’Urso non ha negato di essere triste per questo motivo. La donna, in campagna ed in compagnia di una sua cara amica, ha postato il video di un brindisi caloroso ma allo stesso tempo triste: “Lo sai che la prossima settimana finiscono gli aperitivi? E allora sfoghiamoci adesso! Un brindisi all’amicizia ed ai tramonti”.

Finiscono le vacanze per Barbara D’Urso: dalla settimana prossima sarà a Mediaset

Dunque ultimissimi giorni di pausa e di meritate ferie per la stacanovista di Mediaset. Barbara D’Urso si gode con i suoi affetti più cari l’ultima settimana calda di agosto per poi fare ritorno a Milano.

La conduttrice infatti dal 5 settembre prossimo, esattamente tra due settimane, ricomincerà ad intrattenere il suo pubblico in diretta con Pomeriggio Cinque. Il contenitore ormai seguitissimo e rinomato della fascia oraria pomeridiana su Canale 5. Uno show che il palinsesto Mediaset ha assolutamente confermato, non spodestando affatto la Barbara nazionale.

Nei mesi pre-estivi erano circolate voci negative riguardanti la carriera di Barbara D’Urso. Alcune malelingue avevano parlato della presentatrice napoletana come di ormai poco gradita ai vertici di Canale 5, pronti a non rinnovarle il contratto.

Invece la D’Urso resta salda al suo posto, come confermato anche da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione del palinsesto Mediaset per il 2022-2023. Ma i ben informati sanno che in futuro potrebbero esserci ulteriori cambiamenti, riguardanti anche Barbarella.