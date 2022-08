Belen svela un retroscena fra Stefano De Martino e Luna Marì: fan senza parole

Belen sembrerebbe aver involontariamente svelato un retroscena fra Stefano De Martino e Luna Marì. Ecco cosa è successo durante le vacanze ad Albarella.

Non ci sono ormai più dubbi: Belen e Stefano De Martino sono tornati ad essere una coppia. Nonostante si concedano volentieri ai fan, anche per delle foto insieme, sono restii ad immortalarsi in coppia sui propri profili social. I due amatissimi personaggi televisivi stanno trascorrendo insieme le ultime settimane di quest’estate vicino Rovigo.

Belen, infatti, avrebbe affittato una villa sull’Isola di Albarella, dove si troverebbe insieme ai figli e ad alcuni amici. Nel condividere alcuni brevi video su Instagram durante il pranzo della figlia, la conduttrice de Le Iene ha forse involontariamente svelato un piccolo retroscena fra Stefano De Martino e Luna Marì.

Belen, il retroscena di Stefano De Martino e Luna Marì

La presentatrice di Tu Si Que Vales si è mostrata mentre assisteva Luna Marì durante il suo pasto. La bambina sembrava molto affamata, ed era anche molto attenta alle parole della mamma. Di fianco a loro, in silenzio, c’era il cane di Stefano De Martino. Ad un certo punto, la bambina si è girata ad osservare il labrador.

Belen ha dunque chiesto a Luna Marì: “Vuoi dare da mangiare a Choco?“. La bambina ha subito dato cenno di capire: si è voltata verso il cane, e sembrava anche volergli dare una delle penne che aveva nel suo piatto di pasta. Subito dopo, però, la soubrette ha ammonito la figlia, rivelando un dettaglio familiare.

Come Luna Marì chiama Stefano De Martino: il tenero soprannome

Belen ha sgridato sua figlia: “Non dare da mangiare a Choco, che altrimenti Tetè si arrabbia“. “Tetè” è dunque il modo con cui Luna Marì chiama Stefano De Martino. Il pranzo si è concluso con un divertente siparietto nel momento in cui è arrivata dal salotto l’amica di lunga data di Belen, La Petineuse.

La parrucchiera, provocata da Belu, ha improvvisato una sfilata di moda per Victoria Secret. La reazione di Luna Marì, che è scoppiata a ridere, è stata molto divertente. Tutto lascia pensare che, finalmente, sia tornata la serenità a casa di Belen Rodriguez, che ha anche raccontato di essere ingrassata di quattro chili.

Ecco alcune immagini del pranzo di Luna Marì:

Ecco uno degli scatti condivisi da Belen su Instagram durante il soggiorno ad Albarella: