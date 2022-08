Ballando con le Stelle, arriva attore no vax: Selvaggia Lucarelli promette guerra

A Ballando con le Stelle starebbe per arrivare un noto attore che ha preso una chiara posizione “no vax”. Ecco di chi si tratta e perchè prometterebbe scintille con l’opinionista Selvaggia Lucarelli.

A due mesi dall’inizio di Ballando con le Stelle è emersa un’indiscrezione pazzesca riguardo uno dei concorrenti. Si tratta di un noto attore che ha avuto nei mesi scorsi dei contrasti accesi con l’opinionista Selvaggia Lucarelli. Se dovesse essere confermata la sua presenza, di sicuro non mancheranno di punzecchiarsi al termine delle esibizioni.

Enrico Montesano, ad un certo punto, aveva anche promesso di querelare Selvaggia Lucarelli. L’opinionista di Ballando con le Stelle aveva sostenuto che l’attore si fosse ammalato di Covid. La circostanza è stata smentita con forza dal diretto interessato, ed anche il fatto che avesse fatto ricorso alle cure mediche che a parole aveva condannato.

Ballando con le Stelle, chi è l’attore “no vax” nel cast

I dissidi fra Selvaggia ed Enrico Montesano non finiscono qui. L’opinionista aveva più volte risposto alle esternazioni dell’attore dal suo profilo Instagram. Gli scontri fra i due ricordano molto gli attacchi del volto storico di Ballando con le Stelle alla cantante Mietta. La richiesta della Lucarelli riguardo l’avvenuta vaccinazione aveva sollevato tante polemiche.

Bisogna sottolineare che, sia Selvaggia Lucarelli che Enrico Montesano, amano manifestare il loro impegno politico ed affiancarlo alla loro professione. L’attore, agli inizi della sua carriera artistica, conobbe e strinse la mano a Sandro Pertini. A metà degli anni Settanta, Montesano aderì al PSI, per il quale registrò anche un 45 giri promozionale.

La promessa di Enrico Montesano: si candiderà in politica?

Enrico Montesano sostenne Achille Occhetto contro Silvio Berlusconi. Si candidò alle elezioni comunali di Roma, dove fu il più votato con circa 8.300 preferenze. Poco dopo, verrà eletto anche al parlamento europeo con circa 144.000 voti. Si dimise poco prima di maturare il vitalizio, bollando Strasburgo come la sede dei burocrati.

Montesano sostenne anche la candidatura di Gianni Alemanno come sindaco di Roma nel 2008. A chi gli fece notare che progressivamente il suo sostegno si era spostato ai partiti di destra, ribattè: “Sono loro che si muovono, io sono sempre rimasto fermo“. La presa di posizione contro il vaccino lo ha portato anche a promettere maggiore impegno politico.

Ecco uno dei tanti sconti fra Selvaggia Lucarelli con l’attore “no vax“, che secondo TvBlog.it sarebbe in fase avanzata di contrattazione per far parte del cast di Ballando con le Stelle: