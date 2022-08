“Allegri via”, terremoto in casa Juve dopo il pari con la Sampdoria: incredibile! L’allenatore e la società non hanno nascosto la delusione dopo Marassi

Il pareggio a reti inviolate a Genova non ha soddisfatto la dirigenza bianconera. Il gioco continua a latitare e i due punti persi possono alla lunga pesare. L’allenatore è al centro di ragionamenti sul futuro.

La sfida di Marassi ha messo in mostra dei limiti piuttosto evidenti in casa Juventus. Massimiliano Allegri ha strappato un pareggio a reti inviolate, con una prestazione a livello di gioco davvero poco incoraggiante. Pochi tiri in porta, un gol annullato giustamente per fuorigioco di Vlahovic e poco più. Proprio il centravanti serbo ha toccato in tutto il match 9 palloni. Una statistica che non può non preoccupare in chiave futura. La sensazione è che gli exploit di Di Maria contro il Sassuolo abbiano coperto la polvere sotto il tappeto, con un deficit di ingranaggio ormai palese. Come risolvere la questione? Il mercato è ancora aperto e gli obiettivi per risollevarsi sono sempre due: centrocampista e attaccante. Paredes resta in cima alla lista dei desideri, come regista di una mediana ancora sgangherata. Davanti il nome caldo al momento è Milik, più fattibile di Depay. Il polacco ha già un accordo di massima con la Juve, sulla base di un contratto da 3 milioni più bonus. L’OM chiede 10 milioni e la fumata bianca è ad un passo.

Juventus, ragionamenti in corso su Max Allegri: la sua posizione è in bilico dopo la sfida con la Samp!

Quello che però potrebbe cambiare non riguarda solo i giocatori sul mercato. Massimiliano Allegri non è così certo del suo futuro e alcuni ragionamenti sono già iniziati dalle parti della Continassa. La sua amicizia con il presidente Agnelli lo ha tenuto finora lontano da voci pericolose, ma se i risultati non fossero all’altezza delle aspettative anche lui sarebbe sulla graticola. Ad oggi parlare di possibile esonero è affrettato e sbagliato, ma di certo a Torino non si respira un’aria particolarmente salubre. La sfida di sabato contro la Roma (ore 18:30) rischia di essere già uno spartiacque. I tre punti potrebbero risollevare le sorti di squadra e tecnico, mentre una sconfitta può affondare ogni discorso di futuro tra Allegri e la “Vecchia Signora“. I molti infortunati non possono di certo aiutare, ma ora sta al tecnico livornese trovare soluzioni innovative.

Lo sfogo social dei tifosi

Nel frattempo i sostenitori juventini hanno già espresso sui social, in modo piuttosto chiaro, il loro parere a riguardo. Vediamo qualche tweet pubblicato:

Spettacolo indecoroso… ma la dirigenza che fa???#AllegriOut — Loris016563 (@Loris0165631) August 23, 2022