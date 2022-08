Al Bano e Romina Power tornano a convivere? Le foto parlano chiaro

Al Bano e Romina Power tornano a convivere insieme a Cellino San Marco? La cantante italo-americana si è trasferita nella tenuta poco dopo Ferragosto. Ecco cosa sta succedendo e le numerose foto.

Romina Power è tornata poco dopo Ferragosto nelle Tenute Al Bano, dove si trova ormai da qualche giorno. Ci sono diverse fotografie che dimostrano il passaggio della cantante a Cellino San Marco: molte di queste immagini sono state condivise dalla diretta interessata. Romina ed Al Bano, fra circa un mese, riprenderanno i concerti insieme.

Il 30 settembre saranno infatti a Vienna, il 22 ottobre a Zurigo, e poi fino alla fine di dicembre avranno diversi appuntamenti nell’est Europa. Per volontà di Al Bano, non ci dovrebbero essere esibizioni in Russia. Il ritorno di Romina Power durante le vacanze a Cellino San Marco ha fatto subito sperare ai fan che fosse tornata insieme ad Al Bano.

Al Bano e Romina pronti a convivere di nuovo? La verità

Sia Al Bano e Romina hanno completamente rifiutato la possibilità che la coppia possa tornare ancora insieme dopo tutti questi anni. La loro relazione, infatti, si è conclusa circa venti anni fa. Come spiega Al Bano, però, quando salgono sul palco e cantano è come se il tempo fra loro non sia mai passato. Cosa ci faceva dunque Romina a Cellino San Marco?

Il figlio Yari Carrisi, durante il suo soggiorno in India, si è mostrato più volte insieme a Swami (dal sanscrito “colui che sa”, ovvero maestro) Sachidanand nel The Maharishi Mahesh Yogi Ashram di Rishikesh. Ashram significa “luogo di riposo”, e la struttura visitata dal figlio di Romina è quella in cui hanno soggiornato anche i Beatles.

L’evento organizzato da Yari nel bosco a Cellino San Marco

Forse proprio durante il soggiorno in India è nata l’idea di organizzare un ciclo di meditazioni immersi nella natura e nel bosco qui in Italia. Come già successo in passato, Yari Carrisi ha organizzato l’evento nelle Tenute Al Bano. Romina Power, da grande appassionata di yoga, ha partecipato volentieri all’evento.

Yari Carrisi ha raccontato di aver già fatto un percorso spirituale con Swami Sachidanand. Da diverso tempo il figlio di Al Bano e Romina sembrerebbe aver creato una realtà, YarYatri, attraverso cui organizza pellegrinaggi in tutto il mondo, oltre che eventi come la meditazione di yoga nelle Tenute Al Bano.

Ecco alcune foto che mostrano la presenza di Romina Power nelle Tenute Al Bano:

Qui sotto, si possono sfogliare altre foto dell’evento di meditazione nel bosco organizzato vicino alle Tenute Al Bano: