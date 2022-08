Al Bano disperato lancia l’allarme: “Stiamo assistendo alla sua morte”. Duro attacco contro chi non si comporta come deve

Non ha mai perso la voglia e la passione, perché Al Bano è un cantante trasversale. Da oltre 50 anni sulla scena, unisce un pubblico di diverse generazioni e anche ora che sta girando l’Italia (questa sera a Forte dei Marmi), la risposta è sempre forte e presente. Lui non ha perso la voglia, ma ammette che la musica è molto cambiata.

Durante un’intervista al quotidiano ‘La Nuova Sardegna’, Al Bano si è lasciato andare ad uno duro sfogo raccontando la sua amarezza per un mondo nel quale si riconosce poco. “Stiamo assistendo purtroppo alla morte della musica secondo me. Non si scrive più, basta un buon computer e si inventa ciò che si vuole, non occorre più studiare. Questo è un grave segno per chi ama la musica”.

Intanto però lui continua a frequentare gli studi e nel suo ultimo progetto ha coinvolto anche una delle figlie, Jasmine. Insieme infatti hanno registrato un classico di Mina, ‘Nessuno mai’, al quale partecipa anche Clementino. I tre si sono conosciuti quando hanno partecipato come coach alla prima edizione di The Voice Senior con Antonella Clerici. Una versione nuova e fresca per una canzone che ha in realtà più di 60 anni.

Al Bano disperato lancia l’allarme: Loredana Lecciso racconta il loro rapporto attuale

Di Al Bano, della loro storia che dura dal 2001, del rapporto con i figli e dei progetti futuri ha parlato di recente anche Loredana Lecciso. Il 26 agosto compirà 50 anni ed è l’occasione buona per raccontarsi, mettendo anche un punto sulla sua vita attuale come ha fatto con ‘Novella 2000’.

La Lecciso ha spiegato che “con Al Bano c’è grande intesa in tutto, abbiamo anche qualche discussione, come tutte le coppie, ma troviamo sempre il giusto equilibrio. Su una cosa siamo andati sempre d’accordo: l’educazione e il percorso che i figli dovevano fare. Come coppia potevamo avere motivi di discussione, punti di vista differenti, ma sull’educazione dei figli mai, avevamo gli stessi obiettivi”.

Loredana è mamma di tre figli: Brigitta, nata da un precedente matrimonio, oltre a Jasmine e Al Bano Jr, nati dall’unione con il cantante di Cellino. Cosa sogna? Vedere la figlia più grande sposata e con un nipotino, ma anche gli altri due laureati.