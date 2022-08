Stefano Tacconi, il messaggio del figlio Andrea commuove gli italiani: che brividi – FOTO

Il figlio di Stefano Tacconi, l’ex portiere della Juventus, ha condiviso un messaggio sui social network che ha di nuovo commosso gli italiani: ecco la foto.

Dopo la sua carriera come portiere della Juventus, in cui si vantava di essere “l’unico portiere ad aver vinto tutto”, Stefano Tacconi si era sperimentato nel mondo dello spettacolo. Aveva partecipato a L’Isola dei Famosi, è stato fra i protagonisti di Amore, bugie e ricatto. Aveva inoltre registrato il film autobiografico Ho parato la luna.

Le condizioni di salute di Stefano Tacconi sono sconosciute, ma nel 2021 lo sportivo aveva fatto venire i brividi agli spettatori di Canale 5. Nello studio di Pomeriggio Cinque aveva dichiarato a Barbara D’Urso: “Non so quanto mi resta da vivere, l’età avanza“. Un’esternazione davvero insolita per un ex sportivo professionista di 64 anni.

Stefano Tacconi, ecco la foto che ha commosso tutti

Il 23 aprile 2022, durante un evento ad Asti, Stefano Tacconi si è sentito male all’improvviso. La notizia non fu inizialmente divulgata dalla famiglia, e La Stampa rivelò l’accaduto solo qualche giorno dopo. Da allora, l’ex portiere della Juventus è ricoverato nell’ospedale di Alessandria, dove un team di medici lo tiene sotto osservazione.

Tacconi sarebbe stato ricoverato a seguito di un’emorragia celebrale dovuta alla rottura di un’aneurisma. Inizialmente, il figlio Andrea aveva dato speranza ai tanti tifosi che gli vogliono bene, spiegando che i primi giorni erano quelli più difficili. Ad inizio maggio sembrerebbe che ci sia stato un peggioramento, e che le condizioni fossero altalenanti.

Il gesto di affetto dei tifosi, arrivati fino ad Alessandria

Stefano Tacconi, da vero leone, non ha mai smesso di combattere. Anche i tifosi sono andati a trovarlo fuori dall’ospedale, esponendo lo striscione “Capitan Fracassa ti stiamo vicini“. Come riporta Sky, a metà maggio la situazione è diventata più stabile, ed il dottor Andrea Barbanera ha spiegato che sarebbe potuto uscire dalla rianimazione.

Le foto che periodicamente pubblica Andrea Tacconi sembrerebbero confermare che il papà è vigile, può eseguire degli ordini semplici, ma non risponde ancora completamente. L’ultima immagine condivisa il 21 luglio, in cui Laura Speranza, la moglie del portiere, tiene il braccio all’ex calciatore, è tenerissima.

Ecco una delle tante dimostrazioni di affetto di Andrea Tacconi al papà: