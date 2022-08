“Cosa mi disse Raffaella Carrà”: Cristiano Malgioglio svela il contenuto dell’ultima telefonata

Nel corso della sua ultima intervista, Cristiano Malgioglio ha voluto raccontare il contenuto dell’ultima chiamata con Raffaella Carrà: le sue parole.

Cristiano Malgioglio torna a parlare di Raffaella Carrà e lo fa rivelando cosa si sono detti durante la loro ultima chiamata. Scopriamo quindi le parole del cantautore italiano durante la sua ultima intervista rilasciata.

Cristiano Malgioglio nelle ultime ore ha presentato il suo nuovo tour nel corso di un’intervista al settimanale Oggi. Il nome scelto per la serie di eventi è “Forte forte forte”, come una delle canzoni che il cantautore ha scritto per Raffaella Carrà. In molti ricorderanno come l’autore sia stato anche una delle ultime persone a parlarle. Durante l’Intervista ha quindi rivelato che la Carrà gli disse: “Cristiano, resta come sei. Quando arrivi tu la tv cambia colore”. Un complimento che ha letteralmente stupito Malgioglio, fino al giorno della tragica notizia.

Successivamente Malgioglio è tornato a parlare della sua carriera televisiva. Alla domanda sul perché la Rai gli abbia affidato un programma solamente negli anni 70, il cantautore ha commentato: “Me lo sono chiesto anch’io, e la verità è che il mio personaggio a lungo è stato considerato scomodo: ero fuori dalla norma e troppo avanti sui tempi“. Infatti Malgioglio ha rivelato che quando entravano nelle case discografiche i vertici della musica italiana avevano paura di lui a causa delle sue camicie sgargianti, pantaloni a zampa d’elefante, le zeppe ai piedi, una massa di capelli incredibile e un trucco alla David Bowie.

Cristiano Malgioglio rivela il contenuto della sua ultima chiamata con Raffaella Carrà: “Resta come sei”

Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Cristiano Malgioglio non ha solamente parlato dell’ultima chiamata con Raffaella Carrà. Infatti l’artista ha parlato anche di quella volta che è stato in pericolo di vita prima di partecipare al Grande Fratello Vip. Infatti Cristiano ha affermato: “Stavo partendo per il Brasile per il lancio della canzone Mi sono innamorato di tuo marito, e ho scoperto su una gamba quello che sembrava un neo”. Dopo i controlli però quel neo è risultato essere un melanoma. Quindi si è sottoposto all’operazione per rimuoverlo e se avesse rimandato il controllo le cose sarebbero andate diversamente. Da allora Malgioglio ci tiene sempre a sensibilizzare sulla prevenzione.

Oggi il grande desiderio del cantautore è quello di passare sempre più tempo a Cuba, dove ha moltissimi amici, dallo scrittore Miguel Barnet alla cantante Omara Portuondo. Inoltre proprio nell’aeroporto del paese il cantautore conobbe anche Gabriel García Márquez, che gli spedì a Milano tre dei suoi libri con tanto di dedica. Alla domanda su come va la relazione con il suo fidanzato turco, Cristiano ha concluso affermando: “Tutto bene, grazie. In realtà mi sono da poco innamorato di un’altra persona, che però non lo sa ancora“.