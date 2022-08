Lulù Selassié cambia mestiere all’improvviso, i fan rimangono senza parole. Incredibile svolta nella carriera dell’ex gieffina

Molti pensavano che dopo la fine della vetrina che le assicurava il Grande Fratello Vip 6 e soprattutto dopo la fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié crollasse. Invece settimana dopo settimana la principessina sta sfornando idee e progetti nuovi, anche se l’ultimo è clamoroso.

Sia lei che le due sorelle hanno provato, senza troppo successo, a sostenere i provini per Tale e Quale Show. Ma comunque non ha mollato e per tutta l’estate ha frequentato uno studio di produzione per lavorare al suo grande progetto. Il risultato? Tra poco uscirà il suo primo singolo che promette scintille anche se per ora ha deciso di mantenere il mistero.

Finita qui penserete voi? In realtà questo è solo l’inizio perché ora che si è fatta conoscere dal grande pubblico, la Selassié ha decido di sfruttarla fino in fondo. Il prossimo passo è clamoroso, ma la proietterà in un nuovo mondo perché ha deciso di cominciare una carriera diversa.

Lulù Selassié cambia mestiere all’improvviso: l’incredibile annuncio ai suoi fan

Lulù durante una diretta su Instagram con i suoi follower ha annunciato ufficialmente che vuole diventare una scrittrice e non per nulla sta lavorando sul suo primo libro. Ha raccontato di essere da sempre una grande amante della lettura e vuole mettere a frutto questa sua grande passione.

Ecco perché oltre a terminare il libro che ha cominciato a scrivere si occuperà anche di una rubrica dedicata alla lettura. Ancora non è chiaro se sua in progetto destinato alla stampa oppure al we, ma l’attesa cresce. Anche perché “il libro non uscirà presto, è ancora in fase di preparazione. Ma non vi preoccupate, ve lo dirò io quando uscirà. Non vedo l’ora”.

La principessina non ha voluto svelare di più sui contenuti del suo testo e quindi la curiosità aumenta. Dobbiamo aspettarci una storia autobiografica, sulla scia di quella che aveva lanciato nel mondo dei libri Giulia De Lellis, e quindi con riferimenti anche a Manuel Bortuzzo? Oppure ha deciso di cambiare completamente genere? Ci toccherà aspettare ancora qualche mese per soddisfare la curiosità.