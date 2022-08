“Ho visto la morte negli occhi”: ex vincitore del GF Vip racconta il suo terribile dramma. Una storia che ha colpito veramente tutti

Ha vissuto momenti difficili Walter Nudo, ma dopo aver mollato il mondo della televisione e dei reality, sembra essere completamente rinato. Lui stesso lo ha confessato in una recente intervista.

E’ stato un vero e proprio sex symbol per tutte le teenagers degli anni ’90. Walter Nudo, segni particolari bellissimo. Fisico atletico, fascino da star tormentata e cuore gentile. Il suo apice lo ha raggiunto con la partecipazione ai reality, dove ha collezionato un paio di vittorie storiche. Si è portato a casa lo scalpo de L’Isola dei Famosi prima e del Grande Fratello Vip poi. Quando era all’apice della notorietà, però, ha dovuto fare i conti con i problemi di salute, che lo hanno colpito nel 2018. Da lì ha capito che le priorità della sua vita erano altre e questo lo ha portato a mollare il piccolo schermo e a concentrarsi su sé stesso. Adesso a 51 anni non sente la mancanza della televisione, nonostante il risvolto economico e di popolarità. In una recente intervista al Corriere della Sera, lo stesso Walter Nudo ha analizzato a fondo la situazione: “Ho avuto tutto quello che avevo sempre sognato e non ero felice”.

Ripercorrendo il passato dice: “Nel 2018 ho avuto due ictus e subìto un’operazione al cuore. Ho visto la morte negli occhi e ho pensato ha quanto avevo fatto fino ad allora nella mia vita”.

Il malore, accusato quando si trovava a Los Angeles, rivelò due ischemie sul lato sinistro del cervello, causate da un problema al cuore. Un grosso rischio per la sua sopravvivenza che fortunatamente è stato scongiurato con le cure mediche.

Una volta ripresosi ha deciso di scrivere una sua autobiografia, pubblicata recentemente. “Da piccoli ci insegnano a inseguire cose materiali: io le ho avute tutte. Soldi, auto, successo, copertine. Non mancava niente. Però non dormivo la notte. Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice. Ho sperimentato depressione, bancarotta, non camminavo più, mi sono operato al cuore, mi sono separato. Ora ho messo tutto questo a disposizione degli altri”.

Per quanto riguarda un possibile ritorno in tv, per la gioia dei fan, aggiunge: “Ho chiuso! La televisione mi ha dato tanto ma è tempo di fare altro. Le proposte non sono mancate, ma quel tipo di vita non mi interessa più. Se ci fosse una proposta più in linea con quello che voglio comunicare adesso sarebbe differente”. Al momento Walter Nudo è completamente cambiato dai tempi del GF Vip, e ora si è dedicato all’attività di mental coach, una cosa che lo fa stare bene con se stesso.