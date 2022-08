Ha superato i provini: ci sarà anche lei nel cast di Che Dio ci aiuti. Cresce l’attesa dei fan per la lavorazione della prossima stagione

Sono attese dopo l’estate le riprese delle nuove puntate della fiction di Rai1. Dopo moltissimi addii registrati lo scorso anno è il tempo anche dei nuovi arrivi, come Zeudi De Palma, al primo ruolo da attrice.

Appena un paio di mesi fa è arrivata la conferma dell’addio di una delle protagoniste principali del cast di Che Dio ci aiuti. A dire il vero Elena Sofia Ricci era forse il volto più riconoscibile della fiction Rai, ormai in auge da un decennio. Il personaggio di Suor Angela sarà marginalmente coinvolto nelle prime puntate della settima stagione, andando via via defilandosi. Per lei in futuro sono previste solo comparse. Un saluto quindi all’architrave della serie prodotta da Lux Vide che di certo non ha fatto felici i suoi numerosi fan.

Lei stessa aveva confessato a giugno: “I fan mi vogliono bene. Si sono dispiaciuti quando ho lasciato, in passato, Caro Maestro, I Cesaroni e quando è finita Vivi e lascia vivere. Grazie a questo slalom tra serie e generi non mi identificano in un solo ruolo: sono Elena Sofia. Mi rende felice sapere che il pubblico abbia imparato a conoscer me, la persona che sono e non i personaggi che interpreto. Poi ama anche quelli, ma vuol dire che ho fatto un buon lavoro”.

Che Dio ci aiuti, nella nuova stagione ci sarà anche un’ex Miss Italia: il nuovo ruolo

Per qualcuno che va c’è però anche qualcuno che arriva nel cast di Che Dio ci aiuti.

Nella nuova stagione troveremo infatti la Miss Italia 2021, Zeudi De Palma, al primo ruolo da attrice della sua giovanissima carriera.

In questi mesi si è fatta largo in Rai con alcune comparse come conduttrice. Ora la svolta nella nuova parte, che a quanto pare, sembra piacerle molto.

Interpreterà il personaggio di una donna devastata, con una condizione familiare drammatica. Zeudi De Palma è consapevole di poter ricoprire al meglio questo difficile ruolo, visto che purtroppo nella sua vita ha passato scene simili.

La sua speranza è che questa prima avventura davanti alle telecamere del piccolo schermo lo possa aprire poi quelle del cinema, suo grande obiettivo. La speranza è che il pubblico apprezzi il suo lavoro.