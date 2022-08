“Un evento impensabile travolge tutti”: incredibile spoiler a Un Posto al Sole

Spuntano le prime anticipazioni sui nuovi episodi di Un Posto al Sole. La serie sarà travolta da un evento impensabile: cosa succederà.

Settembre è oramai alle porte e in molti aspettano i nuovi episodi di Un Posto al Sole. La serie infatti verrà travolto da un evento impensabile. Scopriamo quindi al succosa anticipazione che sta sorprendendo i fan della fiction.

Anche la pausa estiva di ‘Un Posto al Sole‘ sta per terminare. Come molti sapranno la popolare soap di Rai 3 tiene compagnia a milioni di telespettatori da anni e nonostante la sua grande longevità riesce sembre ad ottenere degli ascolti incredibili e costanti. In queste ore una delle storiche attrici della soap si è fatta intervistare da Nuovo Tv, cogliendo l’occasione per annunciare l’imminente ritorno della serie.

Stiamo quindi parlando di Miriam, che presta il volto a Serena Cirillo. L’attrice ha quindi ricordato che il prossimo lunedì 29 agosto, dunque tra circa una settimana, la soap opera torna con le nuove puntate. Quindi ai microfoni del settimanale Miriamo ha raccontato: “Nell’ultima puntata Serena e tutti gli altri protagonisti della soap sono travolti da un evento impensabile che li lascia con una grande spada di Damocle sulla testa“. Andiamo quindi a vedere le parole dell’attrice Serena Cirillo.

Un Posto al sole torna con le nuove puntate: le anticipazioni di Serena Cirillo

Durante l’intervista a Nuovo Tv, Serena Cirillo ha quindi fornito delle anticipazioni sulle nuove puntate di Un posto al sole, ricordando anche il suo primo giorno sul set. Era il 3 febbraio del 2012 e Miriam Candurro doveva girare una scena al cinema. Stiamo parlando della scena dello storico primo incontro con Filippo Sartori, interpretato da Michelangelo Tommaso. Nel corso di quella scena si vedono per la prima volta e tra loro scatta subito qualcosa di speciale e importante. Tra un ciak e l’altro Michelangelo le parlava della neve che era caduta a Roma.

Ricordando la scena, quindi, Serena ha affermato: “Mentre io ero in preda ad un’ansia pazzesca per il mio primo giorno sul set“. All’attrice adesso il lavoro non manca e terminate le vacanze estive per lei inizierà un periodo pieno di impegni. Non ci sarà quindi solamente il ritorno di Un posto al sole. Infatti per lei ci dovrebbero essere anche gli impegni sui set de I Bastardi di Pizzofalcone 4. Infine la Condurro sarà la protagonista di un’opera prima per il cinema e, infine, il 25 ottobre uscirà il suo secondo romanzo dal titolo La settima stanza. Sono tantissimi quindi gli impegni per la Cirillo, pronta ad una nuova stagione ricca di impegni.