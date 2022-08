Edoardo Tavassi lo ha appena rivelato: è successo tutto dopo L’Isola dei Famosi. Una rivelazione che ha fatto felici i suoi fan

Dopo il rientro dal reality in Honduras, il fratello di Guendalina ha parlato dei suoi rapporti con Estefania e Mercedesz. La sua volontà quella di costruirsi una famiglia.

E’ stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, a cui ha preso parte assieme alla sorella Guendalina. Edoardo Tavassi si è scoperto essere un personaggio assai gradito al pubblico, con il suo modo di fare schietto e le sue prese di posizione. Sotto le luci delle telecamere in Honduras ha attirato l’attenzione sia del pubblico a casa che degli altri concorrenti. Tra le relazioni più sincere e vive che ha intessuto in Centro America ci sono sicuramente quelle che con Estefania e Mercedesz. Prima di doversi ritirare dalle scene del gioco per un problema al ginocchio, Edoardo ha avuto una storia con Mercedesz Henger. Contemporaneamente ha mostrato di subire il fascino di Estefania Bernal. Un’infatuazione che gli è costata cara nei confronti della figlia di Eva Henger.

Parlando del suo legame con gli altri naufraghi, Tavassi ha sottolineato come il vincitore Nicolas Vaporidis fosse uno dei suoi preferiti. Lo stesso vale anche per Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro.

Edoardo Tavassi lo ha appena rivelato: il suo desiderio è quello di costruirsi una famiglia

La stessa cosa non si può dire quando si parla di qualcun altro. In una recente intervista a ThePipol, Edoardo Tavassi sottolinea: “Avevo la percezione che con Jeremias potesse nascere un bel legame come con Nicolas. Quando io gli dicevo cose private e quando discutevamo lui le rivelava a tutta Italia. In diretta ha detto delle mie confidenze e pure distorte. Mi sono sentito tradito”. Poi spiega: “In questo momento non sto facendo un granché, aspetto solo arrivi il 21 per andare a trovare il mio amico Nicolas Vaporidis a Londra. Mi rilasserò un po’ da lui. Tra noi è rimasto un rapporto meraviglioso dopo ‘L’Isola’. Sono rimasto in ottimi rapporti con Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Sono persone veramente belle, vicine anche al mio modo di pensare”.

Parlando invece di Mercedesz Henger ed Estefania Bernal aggiunge: “Le sento entrambe. Certo, non c’è chissà che rapporto. Ogni tanto ci commentiamo le storie su Instagram, ci scambiamo like. Ma la cosa bella è che tra noi non sono rimaste antipatie. La verità è che ho l’esigenza di trovare una ragazza che mi faccia davvero divertire. Una donna che mi faccia stare meglio di come sto. Al momento non l’ho incontrata, ma ancora ci credo. Uno dei miei sogni è costruirmi una famiglia“. Vedremo se i suoi desideri verranno esauditi a breve.