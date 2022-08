Uomini e Donne, Gemma Galgani spaventa i fan: “Al peggio non c’è mai fine”

Gemma Galgani si è lasciata andare ad alcune riflessioni con i propri fan riguardo i recenti avvenimenti. Ecco cosa ha scritto la dama torinese.

Ormai sembrerebbe essersi consolidata una piccola tradizione fra due protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne. Gemma Galgani e Ida Platano, infatti, hanno deciso di trascorrere insieme anche quest’anno la giornata di Ferragosto. La dama torinese si è anche mostrata in un video che racconta come ha trascorso le sue vacanze estive.

Oltre a passare qualche giorno con Ida, Gemma ha spiegato anche di essere andata a raccogliere la frutta dagli alberi. Questo passatempo la riporta a quando era bambina e andava nei campi con sua nonna. Oltre a questo, la Galgani si è mostrata mentre si godeva il relax in piscina e coccolava il suo cane.

Uomini e Donne, le riflessioni di Gemma Galgani

C’è molta curiosità attorno al personaggio di Gemma Galgani, arrivata a Uomini e Donne ormai dodici anni fa. Erano iniziate a circolare delle indiscrezioni che volevano che la dama torinese si fosse ritoccata anche il naso, ma le foto più recenti non sembrerebbero mostrare alcuna traccia di una rinoplastica.

Sembrerebbe ormai sicuro che Gemma Galgani torni per una nuova stagione a Uomini e Donne. Questo significa che si recherà molto spesso negli studi Mediaset per registrare le nuove puntate del dating show di Maria De Filippi. C’è infatti una notizia che ha colpito moltissimo la protagonista del Trono Over, che ha subito condiviso con i suoi fan.

Cosa è successo a Cinecittà e perchè ha preoccupato la dama

Il primo agosto si è diffuso rapidamente un incendio negli studi di Cinecittà. La causa del rogo è naturale, e dovuta al clima molto arido di quest’estate. Hanno riportato danni gravi le scenografie di “Firenze rinascimentale“, mentre quelle della serie “The young Pope 2” non dovrebbero aver riportato danni gravi.

Gemma Galgani non è rimasta indifferente all’accaduto, e si è detta sollevata dal fatto che non ci siano stati feriti. La dama torinese ha inoltre sperato che questo brutto avvenimento possa diventare lo spunto per essere tutti uniti e lavorare per migliorare la società, il nostro ambiente, la nostra vita e le relazioni umane.

Ecco le riflessioni di Gemma Galgani su Instagram:

Ecco invece il video che mostra come Gemma Galgani ha trascorso una parte delle sue vacanze: