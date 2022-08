Una vita, novità inaspettata per la soap spagnola: vendetta sanguinosa

Arrivano nuove indiscrezioni per quanto riguarda la ripresa di Una vita, la soap opera spagnola che va in onda su Canale 5

Lunedì prossimo Canale 5 vedrà finalmente il ritorno di uno dei programmi pomeridiani più apprezzati dal pubblico. Vale a dire Una vita, la soap opera prodotta e realizzata in Spagna che sta avendo successo anche in Italia.

Dopo tre settimane di pausa, Una vita tornerà dunque con le nuovissime puntate mandate in onda da Mediaset. E dalla Spagna arrivano le indiscrezioni su ciò che accadrà e che desterà grande sorpresa nel pubblico nostrano.

Una vita riprenderà infatti con un importante arrivo in scena. Quello del vero marito di Valeria Cardenas, il quale verrà rintracciato grazie alle manovre di Genoveva Salmeron. Un ingresso che creerà non pochi problemi.

Gelosia e vendetta: ecco cosa accadrà nelle nuove puntata di Una vita

Rodrigo Lluch, questo il nome del vero consorte di Valeria, cederà al ricatto di Aurelio Quesada e gli dovrà svelare la formula del gas tossico, tanto agognato dal messicano, per salvare la vita alla moglie.

Un gesto però che non avrà grande riscontro. Valeria infatti continuerà ad amare segretamente David Exposito, nonostante sia stato svelata quale sia la situazione sentimentale della donna.

Quando Rodrigo scoprirà il tradimento subito, deciderà per orgoglio di farsi da parte e di lasciare che sua moglie continui la relazione con l’amato David. Ma sarà soltanto un elemento parziale, visto che quest’ultimo preparerà una violenta vendetta.

In una lettera inviata a Valeria, Lluch comunicherà di essere pronto a vendicarsi di Aurelio Quesada e di avere un piano per liberarsi definitivamente dell’uomo che gli ha rovinato la vita. Senza dimenticare che quest’ultimo ha ormai perso la testa e cercherà persino di uccidere la vita di sua moglie, rea di aver rischiato l’incolumità del bambino che porta in grembo.

Insomma un vero e proprio caos nelle prossime puntate della soap spagnola. Una vita riprenderà ufficialmente lunedì 22 agosto su Canale 5 alle ore 14:15, facendo slittare di qualche minuto il consueto appuntamento estivo con la fiction turca Terra Amara, che prenderà il via dalle 14:45.