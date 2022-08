Un Posto al Sole, l’ultima rivelazione: svolta clamorosa per Nunzio

Una svolta per uno dei personaggi più giovani ed affascinanti di Un Posto al Sole, rivelata proprio dall’attore che lo interpreta nella soap

Ancora una settimana di pausa e di ferie per Un Posto al Sole. La soap opera di Rai Tre in questi giorni si è fermata, come di consueto, per la pausa di metà agosto. Riprenderà con le nuove puntate a partire da lunedì 29 agosto.

Nel frattempo fioccano indiscrezioni ed anticipazioni intriganti in vista della ripresa della serie televisiva. A parlare stavolta è stato uno dei personaggi più giovani, ma allo stesso tempo più intriganti del momento.

Il magazine TVmia ha interpellato Vladimir Randazzo, giovane attore napoletano che interpreta in Un Posto al Sole il ruolo di Nunzio. Vale a dire il figlioccio di Franco Boschi impelagato in varie vicende scabrose e sentimentali.

Nunzio e l’amore appassionato per Chiara: il personaggio non si arrenderà

Nella chiacchierata con Randazzo, si è scoperto che nelle prossime puntate il personaggio di Nunzio avrà dei risvolti importanti. In particolare per quanto riguarda la storia d’amore complicata con la giovane Chiara.

Come sanno bene gli appassionati di Upas, Chiara e Nunzio sarebbero dovuti fuggire all’estero con dei passaporti falsi (reperiti da Franco) per evitare che la ragazza fosse incriminata per la morte di suo padre, dovuta ad un incidente automobilistico.

Alla fine Chiara è fuggita senza far sapere nulla a Nunzio. Ma il giovane non si sta dando per vinto, anzi, sta cercando con l’aiuto di un’agenzia investigativa di scoprire dove è volata la sua amata fidanzata.

Randazzo ha rivelato questi particolari: “Per amore si fa di tutto. Nunzio rifiuterà i consigli di chi gli dice di rinunciare a Chiara. E va dritto come un treno, inizierà a cercarla. Come lui sono temerario, non mi spavento, non ho paura dei giudizi di chi mi sta intorno. Ed è per questo che capisco bene Nunzio, non si arrende ed è determinato a ritrovare Chiara”.

Dunque la ricerca da parte di Nunzio della sua giovane amante continuerà, con ogni mezzo possibile. Sarà questa una delle trame più appassionanti di Un Posto al Sole a partire dalla ripresa della programmazione, tra circa una settimana.