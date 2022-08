“Come ho fatto a conciarmi così?”: Temptation Island, ricovero d’urgenza nella notte – FOTO

Lo storico ex concorrente di Temptation Island ha diffuso alcune immagini preoccupanti del suo ricovero in ospedale. Nelle prime ore del 21 agosto, all’improvviso, avrebbe iniziato a stare male. Ecco cosa è successo.

La giornata del 20 agosto era iniziata con il solito buonumore che contraddistingue l’influencer. Dopo essere andato in palestra, si era diretto in aeroporto per l’imbarco su un volo per Catania. Anche qui, nonostante abbia perso il volo a causa di una sua disattenzione, si è preso in giro ed ha comprato subito il biglietto per il volo successivo.

Il motivo del volo in Sicilia di Francesco Chiofalo, storico ex concorrente di Temptation Island insieme a Selvaggia Roma, era una serata di lavoro in un locale. Diversi video hanno mostrato come la folla faceva a gara per fare le foto insieme a lui. Sembrava una serata estiva come le altre, dove il vip attira le persone in discoteca.

Temptation Island, perchè l’ex concorrente è in ospedale

Qualche ora dopo la fine dell’evento, Francesco Chiofalo ha iniziato a diffondere dei brevi video davvero inquietanti. Si capiva che stesse salendo su un’ambulanza, ma non si riusciva a vedere nè lui, nè le sue condizioni fisiche. Si capiva molto bene la sua disperazione, nel momento in cui ha esclamato: “Ma come ho fatto a ridurmi così?“.

Poco dopo, si vede l’ex concorrente di Temptation Island allungare le gambe su una barella per essere trasportato dentro l’ospedale. Sembrava essere circondato da diverse infermiere, che cercavano di consolarlo. Chiofalo, però, era davvero molto agitato, e la voce tremante fa pensare anche che stesse piangendo.

Perchè è avvenuto il ricovero: cosa è successo all’influencer

Dalla mattinata del 21 agosto l’ex di Temptation Island ha smesso di condividere aggiornamenti dall’ospedale in cui era ricoverato. L’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha spiegato di essere anche un’amica dell’influencer, ha tenuto aggiornati i suoi fan. Le condizioni di salute di Francesco Chiofalo desterebbero molta preoccupazione.

Sembrerebbe che all’improvviso abbia perso il controllo di metà del suo corpo. In particolare, una gamba avrebbe iniziato a tremare. Dal momento che il neurologo non era disponibile nell’ospedale a Catania perchè era in vacanza, avrebbe successivamente deciso di tornare in autonomia a Roma per fare degli ulteriori accertamenti.

Perchè i sintomi hanno preoccupato moltissimo Francesco Chiofalo

L’ex concorrente di Temptation Island e de La pupa ed il secchione show si è preoccupato moltissimo per quanto successo. Questo perchè in passato era già stato operato di tumore al cervello. Recentemente, gli è stata rimossa anche una “palla nera” che era stata trovata a seguito di alcuni controlli periodici. L’influencer teme dunque che questi possano essere dei sintomi che il tumore sia tornato ancora una volta.

Ecco gli aggiornamenti diffusi dall’esperta di gossip Deianira Marzano riguardo il ricovero dell’ex concorrente di Temptation Island, Francesco Chiofalo:

Scorrendo l’immagine sottostante, si possono vedere i video registrati da Francesco Chiofalo durante il ricovero in ospedale: