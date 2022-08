Lulù Selassié sta con un ex protagonista di Amici? C’è l’annuncio ufficiale

Una incredibile voce di gossip ha affiancato Lulù Selassié ad uno storico volto di Amici: scopriamo di chi si tratta e cosa c’è di vero.

Lulù Selassiè sembrerebbe aver dimenticato già Manuel Bortuzzo. Infatti il suo nome è stato affiancato a quello di un altro volto noto in Mediaset che ha partecipato anche ad Amici: cos’è successo.

I giornali di cronaca rosa sono tornati a parlare della situazione amorosa di Lulù Selassié. Infatti la principessa etiope starebbe con Deddy, al secolo Dennis Rizzi, ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Stando ai vari portali specializzati i due sarebbero stati travolti da un nuovo e clamoroso flirt. L’indiscrezione è cominciata a rimbalzare sui siti di cronaca rosa e sui social dopo che la principessa di origini etiopi si è mostrata in un bagno che si è scoperto essere quello della casa del cantante.

Subito dopo questo scatto è quindi partito il tam tam. Si sono anche sprecate una serie di congetture sul rapporto tra i due. Alla fine, a fare chiarezza, ci ha pensato la giovane princess che, lungo la serata di sabato 20 agosto, ha spiegato nel dettaglio quali sono i reali rapporti che ha con l’artista. Infatti la principessa ha voluto aprire un box domande tra le sue Stories Ig e puntualmente è arrivata quella su Dennis Rizzi. Andiamo quindi a vedere le risposte dell’ex gieffina.

Lulù Selassié risponde alle domande su Deddy: il gossip impazzisce

Quindi un fan ha chiesto schiettamente a Lulù: “Ti metteresti mai con Deddy?“. La Selassié ha quindi colto la palla al balzo, rispondendo: “No, perché è un mio amico. Gli voglio molto bene, è una persona vera e poi abbiamo la stessa passione per la musica. Lui è diventato il nostro fratellino“. Per testimoniare la veridicità di questa risposta, Lulù ha deciso di taggare anche le sorelle Jessica e Clarissa nella storia di risposta. Chi sperava nella nascita di una nuova love story ‘vip’ resta quindi a bocca asciutta.

Infatti al momento non ci sarebbe nessuna storia in rampa di lancio, ma solamente una solida amicizia. Lucrezia è reduce dalla love story con Manuel Bortuzzo. Un amore ultrà chiacchierato e finito in un mare di polemiche. Infatti a porre fine alla relazione ci ha pensato proprio il nuotatore. Secondo la Selassié, però, all’origine della scelta non ci sarebbe stato Manuel, bensì la sua famiglia. Proprio questo avrebbe gettato Bortuzzo ulteriormente nelle polemiche a causa della scelta fatta.