Il Paradiso delle Signore 7, spoiler clamoroso: il suo ritorno sconvolgerà tutti

Arriva un’indiscrezione piuttosto clamorosa sulla nuova stagione de Il Paradiso delle Signore che inizierà certamente a metà settembre

Il mese di settembre è sempre più vicino. Il pubblico de Il Paradiso delle Signore inizia realmente a fremere, visto che dal 12 del prossimo mese riprenderà una delle soap opera più amate dai telespettatori italiani.

Il Paradiso delle Signore riprenderà dunque con l’inedita settima stagione, sempre in onda nell’orario pomeridiano su Rai Uno. Ed ovviamente si comincia già a pensare e parlare delle novità in arrivo tra personaggi e trama.

Intanto sul web inizia a circolare un’indiscrezione molto rilevante. Uno spoiler vero e proprio, confermato da alcuni protagonisti della serie e che in realtà faceva già parlare di sé nelle settimane precedenti.

Un ritorno sconvolgente nel cast de Il Paradiso delle Signore: arrivano conferme

Sembra proprio essere tutto confermato. Nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore potrebbe realmente tornare il personaggio di Quinto. Il magazziniere interpretato da Giovanni Caccamo e dato per morto qualche stagione fa.

L’uomo era sposato con la bella Anna Imbriani, ma come detto tutti erano sicuri della scomparsa di Quinto dopo uno strano incidente. La commessa si è rifatta una vita, creando un importante e tenero legame con il giovane barista siciliano Salvatore. Ma il ritorno ‘spoilerato’ dell’ex coniuge rimetterà tutto nel caos.

Sul web arrivano nuove indiscrezioni. Anna e Salvatore vedranno terminare improvvisamente il loro periodo di felicità e serenità per via di una telefonata, che già nelle prime puntate della nuova serie farà impallidire la commessa.

Ancora da svelare la natura della telefonata. Ma in molti scommettono si tratti del ritrovamento di Quinto, ancora vivo e dunque ancora ufficialmente sposato con la donna. Il ritorno del magazziniere creerà dunque incertezza e ansia nei personaggi in questione.

Anche Emanuel Caserio, l’attore che da cinque stagioni dà il volto al giovane Salvo Amato, ha in qualche modo alimentato le voci: “Un ritorno di Quinto in scena? Beh in questo caso ci sarà un bel po’ da fare per Salvo, dovrà ragionare con l’orgoglio ma anche con la gelosia”.