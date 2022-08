Ex gieffina fa tremare i suoi fan, confessione terribile: “Ho sconfitto il diavolo”. Risvolto incredibile, nessuno poteva immaginarlo

Nelle prime sei edizioni del Grande Fratello Vip, che tornerà tra meno di un mese in prima serata su Canale 5, abbiamo visto di tutto. E il pubblico si è anche emozionato per le confessioni di molti concorrenti che nella casa hanno raccontato senza freni il loro passato. Ma quello che ha raccontato un’ex gieffina negli ultimi giorni è clamoroso.

Stiamo parlando di Patrizia De Blanck che ha rilasciato una intervista molto profonda al settimanale ‘Di Più’. Soprattutto quando la contessa ha parlato di un aspetto della sua vita ancora poco conosciuto. Quello legato alla sua fede cattolica e a quanto le è successo in passato.

Patrizia è certa che il suo ex marito Peppino (che è anche il padre di sua figlia Giada) da quando è scomparso sia diventato il suo angelo custode e ne ha avuto anche le prove. Una delle più profonde, più di vent’anni fa, quando era fidanzata con Mino. Erano nella sua casa romana e lui se è accorta che una statuetta del Budda era stata spostata. Ma in realtà nessuno l’aveva toccata e glie lo hanno confermato.

Qui il racconto diventa pesante: “Sentii una voce stentorea che mi chiamava. Ero convinta fosse Mino e invece proveniva dal piccolo Budda. Parlava con un linguaggio antico. Solo con il tempo capii che era il diavolo che voleva impossessarsi della mia anima attraverso quella statuina”.

Era il diavolo, lei ne è convinta anche perché la stessa voce le aveva rivolto minacce terribili. Voleva che si sottomettesse a lei, altrimenti avrebbe ammazzato il suo cane. Qualche giorno dopo in effetti il cane cadde da un’impalcatura facendo una brutta fine e così lei iniziò a pregare ancora più forte: “Iniziai a combattere il diavolo con la forza delle preghiere, con il sostegno di Dio”.

Alla fine il diavolo si è arreso e non l’ha più tentata. Ma Patrizia De Blanck anche prima metteva la sua fede al primo posto: ha studiato in un collegio svizzero dalle suore e tutte le sere prima di dormire prega. Segreti che al GF Vip aveva raccontato solo in parte.