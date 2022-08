Elisabetta Gregoraci e quel dolore che non va più via: il messaggio da brividi

Elisabetta Gregoraci è tornata a far commuovere il pubblico con un vero e proprio messaggio strappalacrime: la dolce dedica sui social.

Una delle showgirl più amate in Italia è Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Briatore, ancora oggi, è seguitissima sui social da milioni di fan che seguono con affetto la sua vita quotidiana. Adesso Eli ha fatto commuovere tutti: le sue parole.

Tempo di vacanze per Elisabetta Gregoraci, che nei giorni scorsi abbiamo visto in prima serata su Italia1 alla conduzione dell’edizione 2022 di Battiti Live. Infatti la showgirl ha fatto gli onori di casa nel programma musicale anche quest’anno in coppia con Alan Palmieri, riscuotendo ancora un grande successo. Eli sta quindi documentando le sue vacanze con tantissimi scatti condivisi su Instagram, dove è seguitissima dagli amanti della televisione.

In una delle foto che ha pubblicato la vediamo elegante, di sera, nella splendida location della piazza principale di Taormina. Nella didascalia dell’immagine però c’era anche una dedica inaspettata, in cui la showgirl ha ricordato la madre scomparsa diversi anni fa a causa di un tumore. Infatti nella caption si può leggere: “Mi manchi mamma“. Una dedica semplice che ha commosso tutti i followers di Instagram.

Elisabetta Gregoraci ricorda la madre scomparsa: “Mi Manchi”

In uno dei post condivisi successivamente da Elisabetta si può leggere: “Ci sono posti che porti sempre nel cuore, ricordi lontani e sempre presenti“. A questa frase la Gregoraci ha aggiunto come raccontato nel paragrafo precedente, “mi manchi mamma”, allegando un cuore. Ovviamente sono stati tantissimi i mi piace per questa dolce dedica che ha stupito tutti i fan della presentatrice televisiva.

Tra i commenti è spuntata anche quello della sorella Marzia che ha inserito una serie di cuori dedicati, appunto, alla mamma che, lo ricordiamo, viveva nella città d’origine di Elisabetta e Marzia, ossia Soverato, in Calabria. Spesso Elisabetta Gregoraci sfrutta i social proprio per queste dolce dediche alla famiglia. Infatti giorni fa è stato il turno del nipote, figlio della sorella, con Eli che gli ha fatto pubblicamente gli auguri di compleanno. Adesso in molti si chiedono se la prossima settimana la Gregoraci farà un salto proprio nella sua Soverato.